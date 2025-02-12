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賴總統遭台商嗆「當家不鬧事」 國台辦：謀獨挑釁不得人心

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，民進黨當局謀「獨」挑釁，嚴重損害台海和平穩定和兩岸交流合作，不得人心。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，民進黨當局謀「獨」挑釁，嚴重損害台海和平穩定和兩岸交流合作，不得人心。記者陳政錄／攝影

大陸國台辦12日召開蛇年首場例行記者會，就總統賴清德示警大陸對台「威脅」、參加海基會台商春節活動時被喊話「當家不要鬧事」等，大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，民進黨當局謀「獨」挑釁，嚴重損害台海和平穩定和兩岸交流合作，不得人心，並指賴清德渲染大陸威脅，是其激化兩岸對立對抗的內在邏輯。

朱鳳蓮12日上午主持國台辦例行記者會，對總統賴清德的言論、陸委會發布「中國大陸情勢報告」的內容等做出回應。

對於賴清德「2025大陸台商春節活動」時被台商當場嗆聲「當家不要鬧事」，朱鳳蓮說，賴清德當局為了一己私利不擇手段進行政治操弄，毒化島內（指台灣）政治氣氛，損害民眾利益，理所當然遭到廣大台灣同胞的反對。

她說，要和平、要發展、要溝通、合作是兩岸同胞的共同心聲。民進黨當局謀「獨」挑釁，嚴重損害台海和平穩定和兩岸交流合作，不得人心。

朱鳳蓮表示，民進黨當局為了謀「獨」，就需要一味「反中」，不斷渲染大陸「威脅」、把兩岸交流合作當成洪水猛獸。這是賴清德、民進黨當局一再編造謊言、欺騙恐嚇台灣民眾、激化兩岸對立對抗的內在邏輯。「他們雖費盡心機，但黔驢技窮，騙不了人。」

朱鳳蓮也抨擊，陸委會所謂的「報告」扭曲事實、抹黑大陸，其目的就是欺騙誤導島內民眾、操弄「反中抗中」。希望廣大台灣同胞認清民進黨當局操弄認知作戰、製造資訊繭房的慣用伎倆，以及所包藏的恐嚇兩岸交流交往、升高兩岸敵意對抗的禍心。

朱鳳蓮喊話，熱忱歡迎廣大台灣同胞到大陸實地參訪、眼見為憑，強調大陸將繼續積極推動兩岸各領域交流往來正常化、常態化，持續完善增進台灣同胞福祉的制度與政策，讓兩岸同胞不斷增進相互了解與情誼。

朱鳳蓮 民進黨 賴清德

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