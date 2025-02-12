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馬習今年三會？陸國台辦：一貫積極推動兩岸交流

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京參訪交流，是否與陸方商討馬習三會受關注，圖為2015年在新加坡舉行的馬習會。（聯合報系資料照片）
馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京參訪交流，是否與陸方商討馬習三會受關注，圖為2015年在新加坡舉行的馬習會。（聯合報系資料照片）

馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年北京參訪交流，馬辦主任王光慈也同行，是否與陸方商討馬習三會受關注。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，此團來北京是參加「雙奧之城 青春之約」台灣青年北京冰雪季系列活動，「我們一貫支持並積極推動兩岸交流合作，特別是兩岸青年的交流。」

朱鳳蓮12日主持國台辦例行記者會，就本報記者提問，今年適逢新加坡馬習會十周年，陸方如何看待此次大九學堂青年訪問北京，和「馬習三會」的可能性時，做出上述回應。

就蕭旭岑一行，朱鳳蓮還說，台灣青年朋友在北京將體驗冰雪運動、感受北京春節元宵民俗、參觀北京名勝古蹟和現代化科技企業等，並與大陸高校學生交流互動。我們歡迎台灣青年學生多來大陸走走看看，兩岸年輕人互學互學、共同成長。

蕭旭岑11日一行到「延慶冬奧村」體驗滑雪運動，舉辦「兩岸學子為亞冬會加油」等活動。在訪團10日到14日訪問北京期間，行程還包括天壇、故宮、長城、小米汽車工廠、兩岸科創中心、泡泡瑪特等，同行的有國民黨台北市議員李明賢、政治大學法學院副教授廖元豪和文化大學新聞系教授莊伯仲。

蕭旭岑11日接受本報採訪時說，本團是蛇年第1個訪問大陸的青年代表團，非常有意義，特別是兩岸關係陷入緊張。但他也稱，此行以青年交流為主，接觸的是北京市方面的官員，目前並沒有規劃所謂的「馬習會十周年活動」。

對於今年是否可能馬習三會，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日僅回應，一貫支持並積極推動兩岸交流合作，特別是兩岸青年的交流。記者陳政錄／攝影
對於今年是否可能馬習三會，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日僅回應，一貫支持並積極推動兩岸交流合作，特別是兩岸青年的交流。記者陳政錄／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑11日率「大九學堂」青年赴北京參訪交流團，赴延慶冬奧村體驗滑雪運動，他受訪稱目前未規劃馬習會十周年相關活動。記者陳政錄／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑11日率「大九學堂」青年赴北京參訪交流團，赴延慶冬奧村體驗滑雪運動，他受訪稱目前未規劃馬習會十周年相關活動。記者陳政錄／攝影

北京 青年 馬習會

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