陸方來台弔唁辜嚴倬雲遭設限 國台辦：善意都是口號

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世後，陸方由已故大陸海協會長汪道涵次子汪致重夫婦，以及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁，對於上述人士被要求不能受訪，不能有其他行程，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日抨擊，民進黨所謂「善意」和「言論自由」都是名不副實的空洞口號。

朱鳳蓮說，在辜公亮文教基金會的協助下，海協會前會長汪道涵先生之子汪致重先生一行於2月11日赴台弔唁辜嚴倬雲女士。

她表示，在辦理相關手續中，台灣相關部門透過基金會要求汪先生一行人在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程。因此，汪先生一行人考慮到基金會的處境，上午抵達後即赴靈堂弔唁，傍晚匆匆返回大陸，在接受大陸媒體採訪時表達了對辜嚴倬雲女士的哀思和對兩岸交流的期許。

對此，朱鳳蓮抨擊，民進黨當局對兩岸交流處處蠻橫設限，再次充分表明其所謂「善意」和「言論自由」都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態。

朱鳳蓮接著說，辜嚴倬雲女士生前親歷了「汪辜會談」等兩岸關係發展史上的重要時刻，為推動兩岸交流做出積極貢獻。以「汪辜會談」為開端，兩岸兩會授權在「九二共識」基礎上進行一系列對話協商，達成27項協議和諸多共識，給兩岸民眾特別是廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。

她稱，我們期望廣大台灣同胞與我們一道，堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」，在此基礎上推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，為兩岸同胞謀福祉，為中華民族謀復興。

就陸方來台弔唁辜振甫遺孀辜嚴倬雲，陸委會11日透過書面表示，有關陸方人士來台弔唁辜老夫人，陸委會基於尊重家屬意願，會同內政部移民署及海基會，專案同意汪致重夫婦及王立新等5人來台弔唁。政府全程配合家屬要求，提供必要協助。

陸委會並指，陸方相關人員11日抵台，完成弔唁後返回上海，沒有提及是否與陸委會或海基會人員有進一步互動。