才隔一天…日稱陸拆除釣魚台海域浮標 大陸海警12日仍巡航

儘管大陸在釣魚台海域設置的浮標已被撤除，但大陸海警12日發布，已派艦艇前往釣魚台領海巡航。

「中國海警」官微12日發布，稱海警2305艦艇編隊，在釣魚台海域巡航，強調「這是中國海警依法所進行的維權巡航活動」。

日本海上保安廳於11日發布通報，釣魚台附近區域的浮標已消失。這些浮標先前位於被視為日本專屬經濟區的水域內。

大陸外交部發言人郭嘉昆11日也回應，中方在有關海域布設水文氣象觀測浮標，符合大陸國內法和國際法。目前有關浮標已完成其在原站位的作業任務，根據科學觀測實際需要，中方有關單位對其實施了自主性、技術性調整。

大陸海警船於今年1月8日，首次駛入釣魚台靠近日本一側海域，當時為海警1302艦艇編隊。同日日本海上保安廳發布，8日上午10時前後，4艘大陸海警船隻相繼駛入釣魚台靠近日本一側海域，11時25分離開返回大陸。

日本放送協會（NHK）報導，日本海上保安廳日前表示，大陸海警船2024年有355天航行在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）海域外側鄰接區，較2023年增加3天創統計史新高紀錄。

釣魚台主權長期以來一直是大陸與日本關係最大癥結，日本首相石破茂6日訪問美國，與美總統川普會面，兩國政府聯合聲明，寫明釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）適用《日美安全保障條約》第5條。

日本防衛大臣中谷元1月31日與美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）展開約40分鐘的電話會談，雙方確認釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）適用《日美安全保障條約》第5條。