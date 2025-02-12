川普上任後美軍艦首次通過台海 共軍稱全程跟監警戒
中共解放軍東部戰區表示，10日至12日美國兩艘船艦通過台灣海峽，該戰區全程跟監警戒，並指美方行徑傳遞錯誤訊號、增加安全風險。
央視新聞今天報導，東部戰區新聞發言人李熹表示，10日至12日，美國強生號（USS Ralph Johnson）驅逐艦、鮑迪奇號（USNS Bowditch）海洋測量船過航台灣海峽。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美船艦過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。
李熹表示，美方行徑傳遞錯誤訊號、增加安全風險。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
路透社今天引述美國海軍表示，勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）和探路者級（Pathfinder-class）測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch），於10日到12日從北往南航行。
美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）發言人柯默（Matthew Comer）說：「這次航行穿越台灣海峽航道，不屬於任何沿海國家的領海。」
路透社指出，這是美國總統川普今年1月上任後，美國海軍船艦首度航經台灣海峽。
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