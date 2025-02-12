亞冬會在哈爾濱舉行 陸國台辦：歡迎「中國台北代表團」

第9屆亞洲冬季運動會正在大陸黑龍江省哈爾濱市舉行，就台灣運動員參加情況，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日在記者會上表示，我們歡迎「中國台北代表團」，並對「中國台北」選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀。

朱鳳蓮12日上午主持國台辦春節後首場例行記者會，就第九屆亞冬會舉行，引發兩岸輿論關注做出上述回應。

朱鳳蓮說，我們歡迎「中國台北代表團」參加第9屆亞洲冬季運動會，並對「中國台北」選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀。

她說，本屆亞冬會「中國台北代表團」共有103人參加，其中67名運動員參加速度滑冰、短道速滑、花式滑冰、冰球、冰壺、高山滑雪、越野滑雪、冬季兩項等多個項目。

朱鳳蓮還表示，開賽以來，無論場上或場下，「中國台北」選手都受到大陸觀眾的熱情支持與鼓勵。此外，有多名台胞參與了亞冬會火炬傳遞、開幕式等活動，有多家台企為亞冬會提供運動器材，還有不少台胞赴哈爾濱觀看比賽，為兩岸運動員加油，與大陸同胞一道感受冰雪運動的魅力。

值得注意的是，近年，雖陸方持續強調「奧運模式」基礎上推動兩岸體育交流合作，但在公開場合，均稱我方為「中國台北」，而非我方所用的「中華台北」。

在此次亞冬會期間，據中國奧林匹克委員會官方微博日前發布訊息，本月8日，中國奧委會主席高志丹了會見參加哈爾濱亞冬會的「中國台北」奧委會主席、代表團團長林鴻道一行。

中國奧委會稱，雙方就哈爾濱亞冬會參賽、共同維護「奧運模式」權威和穩住兩岸體育交流大局等共同關心的議題深入交換了意見。