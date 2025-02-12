快訊

遭爆外遇還「共用小三」？成大副校長親筆回應：吃飯討論學術

民進黨市議員陳怡君辦公室遭搜索 地方服務處也被搜

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冬會在哈爾濱舉行 陸國台辦：歡迎「中國台北代表團」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日主持春節後首場例行記者會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日主持春節後首場例行記者會。記者陳政錄／攝影

第9屆亞洲冬季運動會正在大陸黑龍江省哈爾濱市舉行，就台灣運動員參加情況，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日在記者會上表示，我們歡迎「中國台北代表團」，並對「中國台北」選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀。

朱鳳蓮12日上午主持國台辦春節後首場例行記者會，就第九屆亞冬會舉行，引發兩岸輿論關注做出上述回應。

朱鳳蓮說，我們歡迎「中國台北代表團」參加第9屆亞洲冬季運動會，並對「中國台北」選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀。

她說，本屆亞冬會「中國台北代表團」共有103人參加，其中67名運動員參加速度滑冰、短道速滑、花式滑冰、冰球、冰壺、高山滑雪、越野滑雪、冬季兩項等多個項目。

朱鳳蓮還表示，開賽以來，無論場上或場下，「中國台北」選手都受到大陸觀眾的熱情支持與鼓勵。此外，有多名台胞參與了亞冬會火炬傳遞、開幕式等活動，有多家台企為亞冬會提供運動器材，還有不少台胞赴哈爾濱觀看比賽，為兩岸運動員加油，與大陸同胞一道感受冰雪運動的魅力。

值得注意的是，近年，雖陸方持續強調「奧運模式」基礎上推動兩岸體育交流合作，但在公開場合，均稱我方為「中國台北」，而非我方所用的「中華台北」。

在此次亞冬會期間，據中國奧林匹克委員會官方微博日前發布訊息，本月8日，中國奧委會主席高志丹了會見參加哈爾濱亞冬會的「中國台北」奧委會主席、代表團團長林鴻道一行。

中國奧委會稱，雙方就哈爾濱亞冬會參賽、共同維護「奧運模式」權威和穩住兩岸體育交流大局等共同關心的議題深入交換了意見。

據中方發布，雙方一致認為，在當前形勢下更應發揮體育獨特作用，為促進兩岸和平發展、增進兩岸同胞情誼作出更大貢獻，歡迎台灣體育界特別是冬季項目運動員來大陸訓練參賽，利用大陸先進體育場館設施提升競技水準。

哈爾濱7日起舉辦第九屆亞冬會，在春節與冰雪季和亞冬會助力下，哈爾濱遊客大增。圖為哈爾濱中央大街的人潮。（新華社）
哈爾濱7日起舉辦第九屆亞冬會，在春節與冰雪季和亞冬會助力下，哈爾濱遊客大增。圖為哈爾濱中央大街的人潮。（新華社）
哈爾濱主辦的第9屆亞冬會於7日開幕，圖為哈爾濱太平機場內的相關標誌。（記者廖士鋒／攝影）
哈爾濱主辦的第9屆亞冬會於7日開幕，圖為哈爾濱太平機場內的相關標誌。（記者廖士鋒／攝影）

中國台北 運動 體育

延伸閱讀

馬斯克：深化對陸投資 市場關注官方是否批准全自駕業務

張顯耀澄清 沒有奉林義守之命前往大陸為柯文哲牽線

亞冬運／陳映竹初體驗摘歷史性銅牌 全力邁進米蘭冬奧

覆議案黃珊珊出國未投票 臉書被網友洗版批不演了

相關新聞

賴總統遭台商嗆「當家不鬧事」 國台辦：謀獨挑釁不得人心

大陸國台辦12日召開蛇年首場例行記者會，就總統賴清德示警大陸對台「威脅」、參加海基會台商春節活動時被喊話「當家不要鬧事」...

馬習今年三會？陸國台辦：一貫積極推動兩岸交流

馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京參訪交流，馬辦主任王光慈也同行，是否與陸方商討馬習三會受關注。對此，大...

才隔一天…日稱陸拆除釣魚台海域浮標 大陸海警12日仍巡航

儘管大陸在釣魚台海域設置的浮標已被撤除，但大陸海警12日發布，已派艦艇前往釣魚台領海巡航。

陸方來台弔唁辜嚴倬雲遭設限 國台辦：善意都是口號

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世後，陸方由已故大陸海協會長汪道涵次子汪致重夫婦，以及上海台辦副主任王立新等共5...

亞冬會在哈爾濱舉行 陸國台辦：歡迎「中國台北代表團」

第9屆亞洲冬季運動會正在大陸黑龍江省哈爾濱市舉行，就台灣運動員參加情況，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日在記者會上表示，我們...

美艦穿越台海 陸東部戰區：傳遞錯誤信號並增加安全風險

共軍東部戰區新聞發言人李熹12日表示， 10日至12日，美驅逐艦強生號（USS Lyndon B. Johnson）、海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。