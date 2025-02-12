美艦穿越台海 陸東部戰區：傳遞錯誤信號並增加安全風險

共軍東部戰區新聞發言人李熹12日表示， 10日至12日，美驅逐艦強生號（USS Lyndon B. Johnson）、海洋測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）穿越過航台灣海峽。美方行徑「傳遞錯誤信號、增加安全風險」。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

不過，美國印太司令部、美軍第七艦隊目前皆尚未公布相關消息，若屬實則是川普就任美國總統後，美艦首度穿越台海。

「東部戰區」官微發布，李熹指出，解放軍東部戰區組織海空兵力，對美艦船過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。

根據船舶追蹤網站marinetraffic，這2艘船艦上一次回報訊息都是在2月8日，位置在日本沖繩縣的那霸，約台灣東北方700多公里處，強生號目的地不明，鮑迪奇號目的地標示為南韓浦項。

美國印太司令部、美軍第七艦隊官網，皆未提及美強生號號驅逐艦（USS Lyndon B. Johnson）、鮑迪奇號海洋測量船（USNS Bowditch）2船的動向，僅有在11日發布美方與日本、澳洲在關島進行聯合演習，官方社群平台X上，則有和菲律賓共同演練登船搜索行動的消息。

強生號曾於2024年8月22日穿越台海，美軍第七艦隊當時也依慣例發布新聞稿，強調該次穿越符合國際法，並表示美國致力維護所有國家航行自由等原則。