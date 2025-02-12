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蕭旭岑：馬習會十周年 暫無規畫活動

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂四十名青年赴北京參訪交流，馬辦主任王光慈也同行，此行是否商討馬習三會受關注。蕭旭岑昨受訪表示，目前並未規畫所謂的「馬習會十周年活動」，希望能再邀大陸同學及相關團體來台灣走走，不受陸委會懲處。

今年是新加坡馬習會十周年，蕭旭岑、王光慈十到十四日率四十名大九學堂青年赴北京參訪交流，同行的還有國民黨台北市議員李明賢、政治大學法學院副教授廖元豪和文化大學新聞系教授莊伯仲。訪團昨到「延慶冬奧村」體驗滑雪運動，舉辦「兩岸學子為亞冬會加油」等活動。

蕭旭岑說，本團是蛇年第一個訪問大陸的青年代表團，非常有意義，特別是兩岸關係陷入緊張。他說，民眾非常希望兩岸交流，我們希望能作為一個表率，也呼籲政府開放兩岸觀光，不再用政治因素阻撓。他並稱，此行以青年交流為主，接觸的是北京市方面的官員，目前並沒有規劃所謂的「馬習會十周年活動」。

至於去年邀陸生團訪台後，因陸生「中國台北」言論風波，遭陸委會揚言懲處，蕭旭岑表示，陸委會方面還沒有進一步的消息，「我們很希望我們不受到懲處」，還是可以邀請大陸同學及相關團體到台灣走走。

蕭旭岑也對海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲辭世一事表示，不只是辜嚴倬雲女士，台灣大部分民眾都希望兩岸和平，所以我們努力推動兩岸民間交流、青年交流。

他預告，大九學堂不只年初來，希望年中、全年都有不同的團來，正與上海、廣東、重慶及其他省分接觸，讓兩岸青年交流常態化。

大九學堂訪團昨已參訪天壇，五天行程中，還將到訪故宮、長城、小米汽車工廠、兩岸科創中心、泡泡瑪特等。

蕭旭岑 青年 馬習會

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