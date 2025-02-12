汪道涵次子汪致重 來台弔唁辜嚴倬雲

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲四日辭世後，陸委會昨證實，專案同意已故大陸海協會長汪道涵次子汪致重夫婦及上海台辦副主任王立新等共五人來台弔唁；一行人昨日抵台，完成弔唁旋即返回上海。

在汪致重昨日來台前，對於陸方是否派人來台弔唁辜嚴倬雲，兩岸相關部門都非常低調。陸委會、海基會上周皆表態在尊重家屬意願的前提下，願意協助陸方人士來台弔唁，但表示還沒收到相關申請。大陸國台辦五日晚間對辜嚴倬雲辭世表示沉痛哀悼，並指大陸海協會已向家屬致唁電，但未提及是否會派員來台悼念。

知情人士透露，陸方在上周五（二月七日）敲定派員來台弔唁，陸委會與海基會居中協調，短時間內作出安排，使汪致重等人能快捷順利往返。因行程目的為弔唁辜嚴倬雲，故未在台灣多停留，不過海陸兩會仍有派員前往接機接待，期間雙方互動自然，氣氛和諧。

二○一三年時任總統馬英九（左）出席辜汪會談廿周年紀念活動，並致贈木雕作品給辜嚴倬雲（左二），汪致重（右）出席。本報資料照片

陸委會昨透過書面表示，有關陸方人士來台弔唁辜老夫人，陸委會基於尊重家屬意願，會同內政部移民署及海基會，專案同意汪致重夫婦及王立新等五人來台弔唁。政府全程配合家屬要求，提供必要協助。陸委會並指，陸方相關人員於昨日抵台，完成弔唁後已於昨日返回上海，沒有提及是否與陸委會或海基會人員有進一步互動。

汪致重是汪道涵次子，辜汪兩家情誼深切。汪致重與辜振甫的女兒辜懷群於二○一○年共同成立上海向陽公益基金會，期望發揮兩岸民間力量，共同推動社會發展，傳承兩岸傳統文化。汪致重曾來台灣三十多次，在農業、科技和文化等方面與台灣人士交流經驗。

前年辜汪會談卅周年時，汪致重接受陸媒訪問表示，他認為兩岸交流應落在實在的地方，透過兩岸間的協作，取長補短，共同推動整個社會發展。希望透過更多民間交流，發展好兩岸關係。

辜嚴倬雲辭世後，汪致重與夫人張思華五日曾發表署名文章，追憶他們心中的「老媽媽」。文章指辜嚴倬雲一生跌宕起伏，數十年面對各種人生變故卻一直保持著堅強的意志與樂觀的心態，面對時局動盪仍表現堅定與剛強。汪致重夫婦還回憶二○一一年曾來台赴婦聯會拜會辜嚴倬雲，之後數次到家中看望，二○一六年在上海和辜家姊妹兄弟一起陪伴老人舊地重遊等，歷歷在目。