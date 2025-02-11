辜嚴倬雲辭世 汪道涵之子、上海台辦官員來台弔唁「老媽媽」

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲，大陸方面是否派員來台弔唁受矚目。陸委會今（11）日證實，已專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁；相關人員於今日抵台，完成弔唁後已於今日返回上海。

陸委會11日透過書面表示，有關陸方人士來台弔唁辜老夫人，陸委會基於尊重家屬意願，已會同內政部移民署及海基會，專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁。

陸委會表示，陸方相關人員於今日抵台，完成弔唁後已於今日返回上海。政府全程配合家屬要求，提供必要協助。

汪致重是汪道涵次子。在辜嚴倬雲辭世後，汪致重與夫人張思華5日曾撰文追憶他們心中的「老媽媽」。