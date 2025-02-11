快訊

投注爆量當機了？台彩證實大樂透加碼期間「傍晚交易不穩」 緊急處理中

經典賽／中華隊首場開門熱身賽 呂詠臻先發對抗樂天巨人

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

聽新聞
0:00 / 0:00

辜嚴倬雲辭世 汪道涵之子、上海台辦官員來台弔唁「老媽媽」

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，陸委會今（11）日證實，已專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁。（圖／本報資料照片）
海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，陸委會今（11）日證實，已專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁。（圖／本報資料照片）

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲，大陸方面是否派員來台弔唁受矚目。陸委會今（11）日證實，已專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁；相關人員於今日抵台，完成弔唁後已於今日返回上海。

陸委會11日透過書面表示，有關陸方人士來台弔唁辜老夫人，陸委會基於尊重家屬意願，已會同內政部移民署及海基會，專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁。

陸委會表示，陸方相關人員於今日抵台，完成弔唁後已於今日返回上海。政府全程配合家屬要求，提供必要協助。

汪致重是汪道涵次子。在辜嚴倬雲辭世後，汪致重與夫人張思華5日曾撰文追憶他們心中的「老媽媽」。

上海 海基會 辜嚴倬雲 陸委會

延伸閱讀

特斯拉上海儲能超級工廠投產 規畫年產1萬台Megapack

海基會吳豊山羅文嘉弔唁辜嚴倬雲 陸方尚未有來台消息

獨／陸委會3度封殺 蔣萬安邀上海賞燈第2團又駁回

大S骨灰返台直接送回家 傳汪小菲驅車500公尺弔唁

相關新聞

望再邀陸生來台 蕭旭岑：目前未規劃馬習會十周年活動

馬英九基金會執行長蕭旭岑於10日到14日，率40名「大九學堂」青年赴北京參訪交流。適逢今年是「馬習會」十周年，是否有望「...

呼應慕尼黑安全報告 陸外交部：「多極化」是時代潮流

慕尼黑安全會議（慕安會）主辦單位近日在德國柏林發布了「2025年慕尼黑安全報告」，為即將舉行的第61屆慕安會設定議題方向...

日本指大陸移除釣魚台浮標 陸外交部：任務完成技術調整

針對日本海上保安廳稍早表示，中國先前在釣魚台列嶼海域設置的浮標已經移除，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，有關浮標已「完成其...

辜嚴倬雲辭世 汪道涵之子、上海台辦官員來台弔唁「老媽媽」

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲，大陸方面是否派員來台弔唁受矚目。陸委會今（11）日證實，已專...

陸與東協高官磋商明登場 陸外交部：推動戰略夥伴關係

第31次中國—東協高官磋商，12日至14日將於浙江寧波舉行，大陸外交部11日表示，中方希望通過磋商，就新形勢下東亞合作深...

兩岸學子為亞冬會加油 陸生邀「大九學堂」共度元宵

「大九學堂」40名青年10到14日赴北京參訪交流，11日上午赴「延慶冬奧村」體驗滑雪。馬英九基金會執行長蕭旭岑預告，不只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。