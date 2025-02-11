陸與東協高官磋商明登場 陸外交部：推動戰略夥伴關係

第31次中國—東協高官磋商，12日至14日將於浙江寧波舉行，大陸外交部11日表示，中方希望通過磋商，就新形勢下東亞合作深入溝通，以推動與東協全面戰略夥伴關係向前發展。

大陸外交部11日下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆指出，經雙方商定，該磋商將於12日至14日在浙江寧波舉行，大陸外交部副部長孫衛東將率團出席，並與2025年東協輪值主席國馬來西亞東盟事務高官阿姆蘭共同主持會議。

郭嘉昆表示，中方希望通過磋商，推進落實中國東協領導人會議重要共識，就新形勢下東亞合作深入溝通，並就共同關心的地區和國際問題交換看法，推動中國東協全面戰略夥伴關係向前發展。

大陸官媒《人民日報》2024年5月報導，第30次與東協高官磋商，於當年5月9至10日在印尼雅加達舉行，該次磋商是由孫衛東及緬甸外交部候任東協事務高官欽迪達埃共同主持。孫衛東稱，新形勢下，中方願與東協各國共享機遇，共迎挑戰，攜手構築地區穩定之錨，打造經貿合作高地，形成人文交流熱潮，推動建構更為緊密的中國—東協命運共同體取得新成果。

孫衛東續稱，雙方同意加快推動「五大家園」建設，不斷提升全面戰略夥伴關係水準。他提出3點包括：共建和平安寧家園，讓本區更安全；建繁榮美麗家園，讓合作動能更強勁；共建友好家園，讓中國東協20億民眾更親近。

當時孫衛東亦提到，盼增強策略互信，加強對話交流，共同維護以東協為中心、開放包容的區域架構。稱雙方將專注於加強掃雷、打擊電信詐騙和非法網路賭博等傳統和非傳統安全合作，營造更穩定安全的區域環境。同時，力爭年內完成中國—東協自貿區3.0版談判，高質量實施「區域全面經濟夥伴關係協定」，打造穩定暢通的區域產供鏈，把東亞打造為普惠包容經濟全球化的示範。拓展數位轉型、清潔能源、人工智慧等新興領域合作。