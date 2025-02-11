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兩岸學子為亞冬會加油 陸生邀「大九學堂」共度元宵

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
「大九學堂」40名青年10日到14日赴北京參訪交流，11日上午赴「延慶冬奧村」參訪。記者陳政錄／攝影
「大九學堂」40名青年10日到14日赴北京參訪交流，11日上午赴「延慶冬奧村」參訪。記者陳政錄／攝影

「大九學堂」40名青年10到14日赴北京參訪交流，11日上午赴「延慶冬奧村」體驗滑雪。馬英九基金會執行長蕭旭岑預告，不只年初來，希望年中、全年都有不同的團來，目前正和上海、廣東、重慶及其他省分接觸，鼓勵台灣年輕人多來大陸走走看看。

「大九學堂」青年赴北京參訪交流團10日抵達北京，參訪天壇後，11日在「延慶冬奧村」體驗滑雪運動，因應亞洲冬季運動會正在哈爾濱召開，也舉辦了「兩岸學子為亞冬會加油」條幅簽名等活動，隔空為參加亞冬會的兩岸運動員助陣。

此次行程包括延慶冬奧村、天壇、故宮、長城、小米汽車工廠、兩岸科創中心、泡泡瑪特等，蕭旭岑表示，北京是一座古城，也有許多科技和創新，希望能透過此次造訪，讓台灣同學體驗到傳統跟創新，和北京各方面的風貌，也希望青年交流能夠常態化。

因此，他透露，「大九學堂」不只年初來，希望年中、全年都有不同的團來，正與上海、廣東、重慶及其他省分接觸，鼓勵台灣年輕人多來大陸走走看看。

去年底曾隨馬英九基金會邀請陸生團來台的北京大學學生曹藝博，此次以志願者身分，成為台灣青年交流團的「地陪」。他表示，去年認識了很多好朋友，沒想到重逢的驚喜來得那麼快，明天是元宵節，今天下午兩岸青年就會到龍慶峽一起看冰燈，也會準備美食湯圓，共同慶祝這一個大團圓、喜樂的節日。

曹藝博認為，兩岸青年在交流過程中，特別「自來熟」，可能是與生俱來的親切感，這種連結幫助雙方透過多次交流，愈來愈了解對方。

2023年暑假時來台參訪的北京大學學生陳凱迪說，透過多次交流，跟一些台灣朋友成為「家人一樣的存在」，會在彼此的重要時刻互相加油，表達思念和關心，此次準備了一些自己赴新疆支教時帶回的小禮物，送給新朋友和老朋友；北京清華大學的張恒瑞說，他曾接待過台灣學生訪團，結交來自台灣清華大學的朋友，希望兩岸交流活動的機會能更多一些，增進彼此的關係。

北京「延慶冬奧村」是2022年北京冬季奧運會的場館之一，會後，北京延慶冬奧村度假酒店對外公開營業。記者陳政錄／攝影
北京「延慶冬奧村」是2022年北京冬季奧運會的場館之一，會後，北京延慶冬奧村度假酒店對外公開營業。記者陳政錄／攝影
台灣青年在教練的指導下，體驗滑雪運動。記者陳政錄／攝影
台灣青年在教練的指導下，體驗滑雪運動。記者陳政錄／攝影
北京大學學生曹藝博（左起）、陳凱迪和北京清華大學學生張恒瑞作為地陪，和此次訪問北京的「大九學堂」青年交流。記者陳政錄／攝影
北京大學學生曹藝博（左起）、陳凱迪和北京清華大學學生張恒瑞作為地陪，和此次訪問北京的「大九學堂」青年交流。記者陳政錄／攝影
台灣學生為「兩岸學子為亞冬會加油」條幅簽名。記者陳政錄／攝影
台灣學生為「兩岸學子為亞冬會加油」條幅簽名。記者陳政錄／攝影

北京 青年 馬英九基金會

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