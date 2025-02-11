呼應慕尼黑安全報告 陸外交部：「多極化」是時代潮流

慕尼黑安全會議（慕安會）主辦單位近日在德國柏林發布了「2025年慕尼黑安全報告」，為即將舉行的第61屆慕安會設定議題方向。報告聚焦於世界「多極化」發展，及其面臨的挑戰與風險。對此，大陸外交部11日表示，多極化是不可阻擋的時代潮流，是當今世界的基本趨勢，各國需要更緊密合作。

大陸外交部11日下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆於會上針對媒體問及慕尼黑安全會議發布以多極化為主題的專題報告表示，注意到有關報告。他稱慕安會調查顯示，國際社會對多極世界的認同上升。中方認為多極化是當今世界的基本趨勢，也是不可阻擋的時代潮流。

郭嘉昆指出，當今世界充滿挑戰，各國需要更緊密合作。中方願同各方一道順應時代大勢，共享機會、共迎挑戰、共促發展，推動建構人類命運共同體，為維護和促進世界和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

據新華社，慕安會主辦單位10日在柏林發布「2025年慕尼黑安全報告」，為即將舉行的第61屆慕安會設定議題方向。報告聚焦世界多極化發展，及其面臨的挑戰與風險。報告認為，儘管對當今世界多極化的程度各方尚存爭議，但世界多極化已是事實，權力正在向更多有能力影響全球關鍵問題的行為體轉移。

報告說，很多人相信這一趨勢會帶來更具包容性的全球治理，以及對單一國家力量的更大約束。一個多極化的世界可以改善多邊合作。同時在另方面，許多國家之間和國家內部，正經歷日益加劇的兩極分化，這阻礙了各國採取聯合措施應對全球性危機和威脅。美國政府近期向加拿大、格陵蘭島、巴拿馬作出「土地掠奪」的威脅，已使美國被很多國家視為「需要對沖的風險」。

慕安會主席霍伊斯根在報告前言中說，慕安會創立初期，世界是由2個對立陣營之間的對抗所塑造的，這使當時的會議議程，聚焦在威懾和防禦；如今，「我們生活在一個不同的世界」，更多的國家在國際秩序中發揮重要作用。

慕尼黑安全會議創始於1963年，前身是以跨大西洋夥伴關係為重點議題的「國際防禦科學會議」，如今已發展成為國際戰略和安全領域的重要年度論壇之一。本屆慕安會將於14至16日在慕尼黑舉行，約60位國家元首和政府官員、150位部長以及國際組織領導人預計將出席會議。

據了解，應霍伊斯根邀請，大陸外交部長王毅將赴德國出席第61屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講。