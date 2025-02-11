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望再邀陸生來台 蕭旭岑：目前未規劃馬習會十周年活動

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
「大九學堂」青年赴北京參訪交流團11日在北京延慶小海坨山上，舉辦「兩岸學子為亞冬會加油」條幅簽名等活動。記者陳政錄／攝影
「大九學堂」青年赴北京參訪交流團11日在北京延慶小海坨山上，舉辦「兩岸學子為亞冬會加油」條幅簽名等活動。記者陳政錄／攝影

馬英九基金會執行長蕭旭岑於10日到14日，率40名「大九學堂」青年赴北京參訪交流。適逢今年是「馬習會」十周年，是否有望「馬習三會」？蕭旭岑11日上午表示，此行以青年交流為主，目前並未規畫所謂的「馬習會十周年活動」，並稱希望能再邀大陸同學及相關團體來台灣走走，不受陸委會懲處。

「大九學堂」青年赴北京參訪交流團11日赴「延慶冬奧村」體驗滑雪運動，並舉辦「兩岸學子為亞冬會加油」條幅簽名等活動。

蕭旭岑受訪表示，本團是蛇年第一個訪問大陸的青年代表團，非常有意義，特別是兩岸關係現在陷入緊張跟僵持。他說，民眾非常希望兩岸交流，所以我們希望能作為一個表率，也呼籲政府開放兩岸觀光，不再用政治因素阻撓。

另，今年是「馬習會」十周年，此次蕭旭岑和馬英九辦公室主任王光慈同行赴北京，是否與陸方商討「馬習三會」可能性受到關注。蕭旭岑回應，此行以青年交流為主，接觸的是北京市方面的官員，目前並沒有規劃所謂的「馬習會十周年活動」。

至於去年邀陸生團訪台後，因陸生「中國台北」言論風波，遭陸委會揚言懲處，蕭旭岑表示，目前陸委會方面還沒有進一步的消息，「我們很希望我們不受到懲處」，希望還是可以邀請大陸同學及相關團體到台灣走走，這才是真正推動交流。

另就海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享壽105歲，蕭旭岑說，辜嚴倬雲女士陪伴辜振甫先生，為兩岸交流作出了不可磨滅的貢獻，不只是辜嚴倬雲女士，台灣大部分民眾都希望兩岸和平，所以我們努力推動兩岸民間交流、青年交流，就是著眼於此，「只有和平才是兩岸人民應該走的道路，這個是我們堅定不移的信念。」

正值亞洲冬季運動會在哈爾濱舉辦，正在北京參訪的蕭旭岑和訪團師生，也為「兩岸學子為亞冬會加油」條幅簽名，隔空助陣。記者陳政錄／攝影
正值亞洲冬季運動會在哈爾濱舉辦，正在北京參訪的蕭旭岑和訪團師生，也為「兩岸學子為亞冬會加油」條幅簽名，隔空助陣。記者陳政錄／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑11日率「大九學堂」青年赴北京參訪交流團，赴「延慶冬奧村」體驗滑雪運動，他受訪稱，目前未規劃馬習會十周年相關活動。記者陳政錄／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑11日率「大九學堂」青年赴北京參訪交流團，赴「延慶冬奧村」體驗滑雪運動，他受訪稱，目前未規劃馬習會十周年相關活動。記者陳政錄／攝影

蕭旭岑 陸委會 陸生團 青年 馬習會

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