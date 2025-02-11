聽新聞
0:00 / 0:00
望再邀陸生來台 蕭旭岑：目前未規劃馬習會十周年活動
馬英九基金會執行長蕭旭岑於10日到14日，率40名「大九學堂」青年赴北京參訪交流。適逢今年是「馬習會」十周年，是否有望「馬習三會」？蕭旭岑11日上午表示，此行以青年交流為主，目前並未規畫所謂的「馬習會十周年活動」，並稱希望能再邀大陸同學及相關團體來台灣走走，不受陸委會懲處。
「大九學堂」青年赴北京參訪交流團11日赴「延慶冬奧村」體驗滑雪運動，並舉辦「兩岸學子為亞冬會加油」條幅簽名等活動。
蕭旭岑受訪表示，本團是蛇年第一個訪問大陸的青年代表團，非常有意義，特別是兩岸關係現在陷入緊張跟僵持。他說，民眾非常希望兩岸交流，所以我們希望能作為一個表率，也呼籲政府開放兩岸觀光，不再用政治因素阻撓。
另，今年是「馬習會」十周年，此次蕭旭岑和馬英九辦公室主任王光慈同行赴北京，是否與陸方商討「馬習三會」可能性受到關注。蕭旭岑回應，此行以青年交流為主，接觸的是北京市方面的官員，目前並沒有規劃所謂的「馬習會十周年活動」。
至於去年邀陸生團訪台後，因陸生「中國台北」言論風波，遭陸委會揚言懲處，蕭旭岑表示，目前陸委會方面還沒有進一步的消息，「我們很希望我們不受到懲處」，希望還是可以邀請大陸同學及相關團體到台灣走走，這才是真正推動交流。
另就海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享壽105歲，蕭旭岑說，辜嚴倬雲女士陪伴辜振甫先生，為兩岸交流作出了不可磨滅的貢獻，不只是辜嚴倬雲女士，台灣大部分民眾都希望兩岸和平，所以我們努力推動兩岸民間交流、青年交流，就是著眼於此，「只有和平才是兩岸人民應該走的道路，這個是我們堅定不移的信念。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言