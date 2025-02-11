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駁涉韓選舉！ 陸駐韓大使：反對韓內政問題與中方連結

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸駐韓國大使戴兵近日駁斥「大陸間諜介入南韓選舉」，他強調，中方一貫奉行不干涉內政原則，反對將南韓內政問題與中方無端連結，圖為南韓總統尹錫悅為彈劾案出庭。（歐新社）
大陸駐韓國大使戴兵近日駁斥「大陸間諜介入南韓選舉」，他強調，中方一貫奉行不干涉內政原則，反對將南韓內政問題與中方無端連結，圖為南韓總統尹錫悅為彈劾案出庭。（歐新社）

近期，南韓總統尹錫悅部分支持者聲稱有大陸間諜介入南韓選舉。大陸駐韓大使戴兵近日在其X平台上發文強調，中方一貫奉行不干涉內政原則，「對此心胸坦蕩」。他表示，反對將南韓內政問題與中方無端連結，並喊話稱相信南韓民眾能夠看清局勢、做出正確判斷。

戴兵在X平台針對大陸入南韓選舉一事發文表示，針對近期韓國極少數人炒作所謂「中國干涉韓國選舉」的謠言，9日其同事應詢向韓聯社等韓媒表示指，中方一貫奉行不干涉內政原則。「我們說到做到，對此心胸坦蕩。」

他續稱，作為友好近鄰，希望南韓保持穩定、發展、繁榮，這是對韓方的寶貴政治支持。他稱，中方相信南韓人民有智慧有能力妥善處理國內問題。「反對將南韓內政問題與中方無端相聯繫，相信南韓民眾能夠看清局勢、做出正確判斷。」中韓各領域交往和人員往來密切，均有大量公民在對方國家工作、生活、學習和旅行。希望韓方切實保障在韓中國公民的安全和合法權益。

先前韓聯社9日報導，大陸駐韓使館發出聲明表示，中方一貫堅持不干涉內政原則。「在這個問題上，中國說到做到、堂堂正正、光明磊落。相信韓國國民心中都有一面鏡子，會做出正確的判斷。」

該聲明還說，擔憂日趨擴散的「厭中情緒」。使館稱，兩國均有數量較多的本國公民在對方國家學習、工作、生活、旅行，希望韓方採取有效措施，切實保障中國公民在韓安全，「我們祝願友好鄰邦南韓各項事業蓬勃發展。」

韓聯社也表示，這是中方首次就所謂「介入韓國選舉」的說法表態。

另，陸媒觀察者網指出，南韓被停職的總統尹錫悅部分支持者聲稱，去年12月緊急戒嚴時，有99名大陸間諜在中央選舉管理委員會（選管委）研修院被拘，並主張其介入選舉。然而該選委會第一時間即闢謠，稱上述消息「完全不屬實」，並檢舉與報導相關內容的網媒，目前南韓警方正就此開展調查。此外，尹錫悅部分支持者日前還在大陸駐韓使館前舉行反中示威集會。

南韓總統尹錫悅部分支持者近期稱有大陸間諜介入南韓選舉。大陸駐韓國大使戴兵稱，中方一貫奉行不干涉內政原則，對此心胸坦蕩，反對將南韓內政問題與中方無端連結。圖／取自戴兵X平台
南韓總統尹錫悅部分支持者近期稱有大陸間諜介入南韓選舉。大陸駐韓國大使戴兵稱，中方一貫奉行不干涉內政原則，對此心胸坦蕩，反對將南韓內政問題與中方無端連結。圖／取自戴兵X平台

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