美擬推「對等關稅」野村：對新興經濟體風險更高

美國總統川普預告，將於未來2日內對其他國家宣布徵收「對等關稅」（reciprocal tariff）的計劃。路透引述投行野村最新研究報告指，亞洲對美國出口關稅稅率相對較高的中國大陸、印度和泰國等新興經濟體，將面臨更高的風險，已與美國簽訂自貿協定的新加坡、南韓等經濟體，所面臨風險則相對較低。

據港媒《經濟日報》，「對等關稅」是指對美國進口商品徵收與相應貿易夥伴對美國出口商品所徵稅率相同的關稅。野村報告指，川普實施對等關稅的目標，是確保美國出口獲得「公平待遇」，這可能間接解決美國與夥伴國的貿易失衡問題。但是，川普是按行業層面，還是全面徵收更高對等關稅，至關重要。報告舉例，越南整體加權平均有效關稅稅率較低，但在特定領域的關稅稅率較高。

野村續指，按行業來看，亞洲對農產品、運輸業徵收較高的關稅。從政治層面來說，前者很難調降，不過各國可降低對包括機動車在內運輸領域的關稅稅率。

野村預計，亞洲經濟體將加快與川普的談判。印度正考慮降低對30多種商品的關稅，並準備增加對美國國防和能源產品採購；泰國亦在尋求增加乙烷和農產品等美國商品的進口，一旦成功，最終有望達成協議。

至於對亞洲發達經濟體來說，雖然對等關稅風險較小，但若川普的「關稅網」擴大到製藥、半導體或重新談判自貿協定，相關經濟體還是有可能「落入網中」。

據了解，川普於當地時間10日簽署公告，對所有輸美鋼鋁徵收25%關稅，強調相關要求「無例外與豁免」。同時他稱，將在未來2日內宣布對其他國家徵收對等關稅的計劃，並稱還在考慮對汽車、半導體晶片和藥品徵收關稅。川普近期接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示，之所以會有這樣的事情發生，是因為美國太友善了，現在他會解決這個問題。