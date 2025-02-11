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「對恐怖主義零容忍」傅聰：關切敘利亞向東伊運恐怖分子授職位

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸常駐聯合國代表傅聰於當地時間10日在安理會反恐問題公開會發言表示，中方嚴重關切日前敘利亞向外國恐怖作戰分子授予高級職位。（大陸常駐聯合國代表團網站）
大陸常駐聯合國代表傅聰於當地時間10日在安理會反恐問題公開會發言表示，中方嚴重關切日前敘利亞向外國恐怖作戰分子授予高級職位。（大陸常駐聯合國代表團網站）

中國大陸常駐聯合國代表傅聰於當地時間10日在安理會反恐問題公開會發言表示，國際社會面臨的恐怖威脅依然複雜嚴峻，安理會要堅持對恐怖主義零容忍。其中，針對敘利亞問題，他指，日前敘利亞向外國恐怖作戰分子授予高級職位，其中包括安理會列名的恐怖組織「突厥伊斯蘭黨」即是「東伊運」的頭目，他對此表示嚴重關切。

據中國大陸常駐聯合國代表團網站消息，傅聰指出，聯合國反恐辦、反恐執行局為推動國際反恐合作做了大量工作，中方對此表示讚賞。當前，恐怖主義呈上升態勢，國際社會面臨的恐怖威脅依然複雜嚴峻。安理會要繼續把反恐放在議程的優先位置，堅持對恐怖主義「零容忍」，反對雙重標準和選擇性反恐，推動加強國際反恐合作。

傅聰表示，中方支持1267委員會監測小組繼續關注和分析全球恐怖情勢，為安理會工作和會員國提供參考。他提到，秘書長報告指，近期敘利亞局勢突變，恐怖組織可能趁亂坐大，武器庫可能落入恐怖分子之手，國際社會應對此保持高度關注。日前，敘利亞授予外國恐怖作戰份子高階職位，包括安理會列名的恐怖組織「突厥伊斯蘭黨」也就是「東伊運」的頭目，中方對此表示嚴重關切。

傅聰強調，中國敦促敘利亞當局履行反恐義務，防止任何恐怖分子利用敘領土威脅別國安全。大量外國恐怖作戰人士長期滯留敘利亞，造成嚴重安全隱憂。中方支持加速遣返進程，呼籲相關國家接續本國人員。

傅聰提到，目前，「伊斯蘭國」、「蓋達」組織、「東伊運」等恐怖組織在阿富汗十分活躍，相互勾連，不僅破壞阿富汗安全情勢，也對區域和國際和平與安全構成威脅。中方呼籲阿富汗臨時政府採取可視、可查行動，瓦解、消滅所有踞阿恐怖組織。中方支持中亞地區國家和上合組織與阿富汗加強合作，攜手應對涉恐安全挑戰，協助阿富汗融入區域經濟合作，剷除恐怖主義滋生土壤。

此外，傅聰稱，非洲正成為國際反恐新的前線。上月，貝南發生嚴重恐襲事件，造成至少28人死亡；在布吉納法索，恐怖攻擊導致約400萬人缺乏醫療照護。反恐能力不足，是許多非洲國家面臨的難題。國際社會要在資金、裝備、情報、人力資源、後勤補給等方面加強支持，聯合國和各夥伴要加強與非洲聯盟等區域組織合作，支持非洲加強反恐能力和反恐機構建設。

反恐 安理會 敘利亞

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