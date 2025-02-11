海軍持陸身分證 陸委會：現職軍公教禁赴陸設籍
海軍168艦隊濟陽級軍艦楊姓士兵持有中國大陸身分證。陸委會表示，現職軍公教不得赴陸設籍、申領身分證、定居證及居住證等，已請各機關加以宣導。
大陸委員會（陸委會）透過書面表示，近期已經邀集相關機關研商，也已請各機關宣導現職軍公教不得赴陸設籍、申領身分證、定居證及居住證等事，倘若有違反兩岸條例相關規定案例，查有實證絕對依法行政。
陸委會提到，關於媒體披露個案，國防部尚未完成行政調查，陸委會將會同相關主管機關視調查結果續處。
關於有台灣業者協助代辦中國大陸身分證，陸委會回應，業者協助代辦中國大陸身分證涉及未經許可與中共相關部門合作行為，違反兩岸條例第33條之1規定，已函請相關主管機關依法查處。
海軍168艦隊濟陽級軍艦楊姓士兵持有中國大陸身分證。海軍艦隊指揮部10日表示，楊姓士兵原為常備兵役軍事訓練役男，入伍後轉服志願役士兵，近期反映於入營前在不知情的情況下，由其陸配母親逕自取得對岸身分。
海軍艦隊指揮部指出，已協助楊姓士兵向內政部移民署提出保留中華民國籍意願；移民署初步認定楊姓士兵為特殊案例，將配合移民署審認結果，依法辦理後續事宜。
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