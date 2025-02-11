快訊

高雄分屍凶嫌長這樣？網友用AI繪圖 專案人員曝「有9成像」

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

海軍持陸身分證 陸委會：現職軍公教禁赴陸設籍

中央社／ 台北11日電

海軍168艦隊濟陽級軍艦楊姓士兵持有中國大陸身分證陸委會表示，現職軍公教不得赴陸設籍、申領身分證、定居證及居住證等，已請各機關加以宣導。

大陸委員會（陸委會）透過書面表示，近期已經邀集相關機關研商，也已請各機關宣導現職軍公教不得赴陸設籍、申領身分證、定居證及居住證等事，倘若有違反兩岸條例相關規定案例，查有實證絕對依法行政。

陸委會提到，關於媒體披露個案，國防部尚未完成行政調查，陸委會將會同相關主管機關視調查結果續處。

關於有台灣業者協助代辦中國大陸身分證，陸委會回應，業者協助代辦中國大陸身分證涉及未經許可與中共相關部門合作行為，違反兩岸條例第33條之1規定，已函請相關主管機關依法查處。

海軍168艦隊濟陽級軍艦楊姓士兵持有中國大陸身分證。海軍艦隊指揮部10日表示，楊姓士兵原為常備兵役軍事訓練役男，入伍後轉服志願役士兵，近期反映於入營前在不知情的情況下，由其陸配母親逕自取得對岸身分。

海軍艦隊指揮部指出，已協助楊姓士兵向內政部移民署提出保留中華民國籍意願；移民署初步認定楊姓士兵為特殊案例，將配合移民署審認結果，依法辦理後續事宜。

移民署 身分證 陸委會

延伸閱讀

士兵被爆有大陸身分證 海軍將協助其保留中華民國籍

再擋上海官員來台 陸委會：行程涉觀光宜小兩會先溝通

獨／陸委會3度封殺 蔣萬安邀上海賞燈第2團又駁回

疑領陸身分證內政部約談30人 劉世芳曝北中南有代辦公司

相關新聞

美擬推「對等關稅」野村：對新興經濟體風險更高

美國總統川普預告，將於未來2日內對其他國家宣布徵收「對等關稅」（reciprocal tariff）的計劃。路透引述投行...

習近平5月訪俄 普亭9月回訪

俄羅斯駐中國大陸大使莫爾古洛夫昨透露，大陸國家主席習近平已接受俄羅斯邀請，將在五月訪問莫斯科，這將是習近平與俄羅斯總統普...

「對恐怖主義零容忍」傅聰：關切敘利亞向東伊運恐怖分子授職位

中國大陸常駐聯合國代表傅聰於當地時間10日在安理會反恐問題公開會發言表示，國際社會面臨的恐怖威脅依然複雜嚴峻，安理會要堅...

【重磅快評】從「梁靜儒」到「柚香檸檬」的啟示

首度搭檔參賽我國男子桌球好手林昀儒、高承睿，在WTT新加坡大滿貫賽闖入決賽，雖然不敵大陸組合王楚欽、林詩棟組合，獲得銀牌...

中國表示對與達賴喇嘛進行談判持開放態度 但有前提

（德國之聲中文網）據路透社報道，北京本周一（2月10日）表示，希望達賴喇嘛能“回到正確的道路上來”，並表示只要滿足特定條件，中國政府對討論西藏精神領袖達賴喇嘛的前途持開放態度。但這一提議被在印度的西藏

東協團客 進西雙版納免簽

中國大陸國家移民管理局10日發布公告，即日起，實施東協國家旅遊團入境雲南西雙版納免簽政策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。