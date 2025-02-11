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香港恢復寄往美國包裹 不確定性仍存在

中央社／ 香港11日電

由於美國當局已確定不向寄往當地的香港包裹加徵關稅，香港今天起恢復對美的相關郵遞服務，但香港郵政表示，美方仍有可能改變政策。

香港郵政10日公布，美國郵政機關上週曾通知港方不可付運內載貨品的郵件，除非有關郵件已按美國單方面規定，提交「正式報關」。但美國郵政機關昨天通知港方，美國當局確定目前不需要向付運美國並內載貨品的香港包裹加徵關稅，因此，港方可以恢復有關郵遞服務。

但香港郵政提醒市民，美國政府政策「朝令夕改」，可能隨時會再改變政策，加上寄往美國的郵件可能被積壓而導致延誤，也許會為市民帶來不便或損失。

美國郵政日前先宣布暫停接收來自中國大陸和香港的包裹，其後又恢復接收，一度令香港物流業無所適從。

與此同時，美國又一度宣布取消來自香港價值800美元以下包裹的免稅措施，但其後又表示暫緩執行。

美國 郵件 香港

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