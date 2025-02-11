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傳陸擬將蘋果、新思科 列調查目標

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

中國大陸官員正建立一個美國科技業者清單，準備以反壟斷調查在內的手段來影響和美國總統川普關係密切的科技業大咖。熟悉北京策略的人士表示，陸方此舉目的是在美中談判累積更多籌碼。

北京已宣布對輝達和Google展開反壟斷調查，知情人士透露，其他可能列為目標的美國企業還包括蘋果、博通及半導體設計軟體供應商新思科技（Synopsys）。新思科技目前有筆三百五十億美元的收購案尚待北京審批。

道瓊社引述策緯諮詢公司科技政策專家南里斯特指出，大陸需要爭取籌碼來反擊美國，而反壟斷正是其中最有用的手段，「中國正在蒐集籌碼，他們希望坐上談判桌時，手中有可打的牌。」

但這策略有風險。南里斯特指出，比起川普上個任期，美國企業如今為大陸站台意願較低，這類威脅恐適得其反，讓企業對投資大陸更卻步。

北京 川普 美國

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