官方帶頭 陸企轉戰中東、中亞、歐、非

美國對中國大陸進口商品加徵百分之十關稅，陸方十日起對美部分商品加徵百分之十至十五的關稅反制，華府智庫布魯金斯研究所分析，大陸反制措施將影響美國四十萬至七十萬個工作機會，汽車、石化、建築設備商包括在內，這些工作有近三分之二來自於二○二四年大選力挺川普的選區。

時代雜誌分析，中方報復關稅對北達科他州、印地安納州、俄亥俄州、肯塔基州、西維吉尼亞州等地小型城鎮打擊重大。

「休士頓、底特律等大城市受影響的就業人數龐大，但遭關稅嚴重打擊的是偏鄉社區。」布魯金斯研究所報告指出，以北達科他州薩金特郡為例，受影響的就業人口僅一千六百人，但卻占全郡勞動市場百分之五十九，類似狀況還出現在印第安納州吉布森郡、俄亥俄州諾柏郡、德州艾瑞昂郡；受中方報復關稅影響的所有工作當中，近三分之二來於二○二四年大選力挺川普選區。

另外，大陸中國貿促會長任鴻斌昨率卅多家陸企前往哈薩克，組織雙方企業在油氣貿易、清潔能源等領域簽署合作意向；央視新媒體「玉淵譚天」報導，卅多家陸企包括礦產能源、石油化工、機械製造等行業，其中三分之一來自能源領域，貿促會還將帶著陸企前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，「中方簽新單展現面對關稅問題寸步不讓」。

路透深入大陸小商品外貿之都「義烏」，形容當地對美國加稅顯得「老神在在」，部分業者表示已為此做好準備。有商家表示，義烏供應商不缺訂單，額外成本將轉嫁給終端市場消費者，「對美國來說，能否找到一個合適國家來取代我們（大陸商品），是他們自己需要考慮的問題」。