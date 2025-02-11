中國表示對與達賴喇嘛進行談判持開放態度 但有前提

（德國之聲中文網）據路透社報道，北京本周一（2月10日）表示，希望達賴喇嘛能“回到正確的道路上來”，並表示只要滿足特定條件，中國政府對討論西藏精神領袖達賴喇嘛的前途持開放態度。但這一提議被在印度的西藏流亡議會（Tibetan-parliament-in-exile）拒絕。

達賴喇嘛，這位流亡的藏傳佛教領袖將在今年7月迎來90歲生日，他於1959年在反對中國統治的起義中失敗後離開西藏，逃亡印度，他曾多次表達過在死前想要重返西藏的願望。

據路透社報道，中國外交部發言人郭嘉昆在周一（2月10日）舉行的例行記者會上表示，只要達賴喇嘛放棄分裂“祖國”的立場，中國對討論其未來持開放態度。達賴喇嘛於1989年獲諾貝爾和平獎。

郭嘉昆上述言論是在回應有關達賴喇嘛的兄長嘉樂頓珠（Gyalo Thondup）去世的置評請求。嘉樂頓珠此前曾擔任達賴喇嘛與中國官員之間會談的非正式特使。

嘉樂頓珠於上周六（2月8日）在印度噶倫堡（Kalimpong）的家中去世，享年97歲。郭嘉昆表示，達賴喇嘛必須公開承認西藏和台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。

然而，西藏流亡議會副議長卓瑪次仁狄康（Dolma Tsering Teykhang）對此表示拒絕。卓瑪次仁狄康在印度北部達蘭薩拉山鎮（Dharamshala 西藏流亡政府所在地）表示：“讓尊者撒謊是行不通的，這是不可能發生的。”達賴喇嘛也住在達蘭薩拉。

她又說道：“如果他們強迫尊者去說西藏是中國不可分割的一部分，那就是對歷史的扭曲。扭曲歷史是無法找到和平和友好的解決辦法的。”

達賴喇嘛在2011年辭去了西藏流亡政府領袖一職，北京並不承認西藏流亡政府。自那時起，中國官方與達賴喇嘛代表的對話就一直陷入停滯狀態，但卓瑪次仁狄康表示，雙方通過秘密渠道的接觸一直在進行，但拒絕透露任何細節。

隨著達賴喇嘛年事漸高，其繼任者問題也變得越來越緊迫。中國政府則堅稱，達賴喇嘛的繼任者將由它來選擇。

但達賴喇嘛表示，他將在今年7月他90歲生日前後澄清有關自己繼任的問題，比如根據藏傳佛教信仰，他是否會轉世，以及將在哪裡轉世等。

在去年12月與路透社的一次簡短會面中，他表示自己可以活到110歲。卓瑪次仁狄康出生於西藏，她表示希望達賴喇嘛在中國境內人士努力的推動下，能重返家鄉。

“我非常希望尊者能訪問西藏，並重回布達拉宮，” 她說道，“非常希望。”

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