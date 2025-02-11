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東協團客 進西雙版納免簽

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸國家移民管理局10日發布公告，即日起，實施東協國家旅遊團入境雲南西雙版納免簽政策。

中新社報導，根據公告，馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、新加坡、汶萊、越南、寮國、緬甸和柬埔寨等10個東協國家的旅遊團（2人及以上），持普通護照經中國大陸境內旅行社組織接待，可由西雙版納嘎灑國際機場口岸、磨憨鐵路口岸、磨憨公路口岸免辦簽證整團入境出境，活動範圍為雲南省西雙版納州行政區域，停留時間不超過6天。

據大陸國家移民管理局相關負責人介紹，該政策是有序擴大自主開放、支持雲南面向南亞、東南亞輻射中心的重要舉措，對推動西南地區旅遊產業發展、促進中外人員交流交往、助力深化中國—東協戰略伙伴關係。

東協 移民 馬來西亞

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