倫敦使館爭議未解 王毅12日出訪英國

在中國大陸計畫在倫敦興建歐洲規模最大的大陸使館卻引發當地反彈之際，大陸外交部昨宣布，大陸外交部長王毅十二日將訪問英國，與英方舉行第十次中英戰略對話。王毅還將訪問愛爾蘭，並赴德國出席慕尼黑安全會議。

大陸外交部昨宣布，王毅將於十二至十七日訪問英國、愛爾蘭，並赴德國參會。此行是應英國外交大臣拉米、愛爾蘭副總理兼外交貿易部長哈里斯和慕尼黑安全會議主席霍伊斯根邀請。

英國衛報報導，王毅此行主要是出席二○一八年以來的首次中英戰略對話，但王毅二月訪英卻處於政治敏感期，英方近期將召開調查聽證會，涉及引發爭議的大陸在倫敦建造新使館計畫。

中英關係近年跌宕起伏，自二○二○年北京實施港版國安法以來，英國暫停大多數與中國的經濟對話。此後，間諜指控、烏克蘭戰爭及北京對英國國會議員的制裁等，加劇了兩國緊張關係。

英國工黨去年重掌政權後，以改善對中國關係作為主要外交政策之一。去年七月，王毅與拉米在寮國永珍出席東協外長會議期間會面；去年十月，拉米訪問北京。今年一月，英國財政大臣里夫斯訪陸期間，中英經濟財金對話重啟。去年十一月，英國首相施凱爾與大陸國家主席習近平在巴西Ｇ20峰會會晤。