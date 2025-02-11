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習近平5月訪俄 普亭9月回訪

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

俄羅斯駐中國大陸大使莫爾古洛夫昨透露，大陸國家主席習近平已接受俄羅斯邀請，將在五月訪問莫斯科，這將是習近平與俄羅斯總統普亭今年首次會晤。普亭也受習近平邀請於九月訪陸。

俄通社報導，莫爾古洛夫昨接受俄媒「俄羅斯24」電視台訪問表示，習近平已接受邀請，出席五月九日在莫斯科舉辦的紀念「衛國戰爭勝利」八十周年慶祝活動。這是慶祝蘇聯在二戰擊敗納粹德國而設立的節日，今年正值二戰結束八十周年。克里姆林宮去年底表示，已向多個國家發出邀請，出席今年的勝利日慶祝活動，目前巴勒斯坦總統阿巴斯已確認出席。

莫爾古洛夫還說，習近平也邀請普亭訪問北京，出席定於九月初舉行的慶祝活動。克宮助理烏沙科夫曾表示，大陸將舉辦紀念抗日戰爭勝利暨二戰結束八十周年活動。

塔斯社報導，克宮新聞秘書培斯科夫昨證實，習近平與普亭互訪的計畫正在積極籌備中，雙方都高度重視這些日期的象徵意義，既是為了紀念那些重要事件、紀念兩國為打擊納粹主義所做的貢獻，也是為了雙邊關係。

莫爾古洛夫還提到，儘管當前國際關係體系發生重大變化，但俄中之間的政治互信及進一步擴大合作的意願始終沒有改變。俄中將繼續擴大合作，積極深化在國際事務中的協調。他並稱，儘管我們共同的敵人試圖設置重重障礙，但俄中貿易額仍持續保持強勁增長。據大陸海關總署數據，去年中俄貿易額年增百分之一點九，達到二四四八億美元，再創新高。

中俄高層交往頻繁，有元首年度互訪慣例。習近平上次訪俄是在去年十月，出席喀山金磚國家領導人峰會；普亭上次訪陸是去年五月，是他開啟第五個總統任期後首次出訪。

俄羅斯 普亭 習近平

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