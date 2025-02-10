反駁美日聲明涉陸部分 陸外交部：台灣問題不容任何外來干涉

美日領導人上周會晤及發布聯合聲明後，大陸外交部反駁美日聯合聲明涉中國大陸內容，強調台灣問題不容任何外來干涉。

日本首相石破茂7日在華盛頓與美國總統川普會晤，成為川普上台後首位會面的亞洲國家領導人。

美國之音報導，美日領導人在聯合聲明中強調了美日安全合作，美日聯合聲明反對中國在南中國海的非法海洋主張、軍事化行動以及威脅和挑釁活動。2位領導人還強調了維護台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義地參與國際組織。

被問及美日聯合聲明，大陸外交部發言人郭嘉昆10日在例行記者會時重申，美日聯合聲明涉華內容公然干涉中國內政，攻擊抹黑中國，渲染地區緊張局勢，中方對此表示強烈不滿，堅決反對。已向美、日方提出了嚴正交涉。

郭嘉昆稱，台灣問題純屬中國內政，「是中國核心利益中的核心，不容任何外來干涉。」他稱美日兩國政府在台灣問題上均向中方作出過鄭重承諾，特別是日本負有侵略和殖民台灣的嚴重歷史罪責，更應該在台灣問題上謹言慎行。

郭嘉昆也說，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力的縱容支持。他聲稱，有關國家如果真的關心台海和平穩定，就應當恪守一個中國原則，旗幟鮮明地反對「台獨」；郭稱，「台灣地區參與國際組織活動，必須也只能按照一個中國原則處理，台灣沒有任何依據、理由和權利參與只有主權國家才能參加的國際組織。」

另外，郭嘉昆重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在有關海域開展活動完全正當合法。中方一貫按照世貿組織規則行事，所謂「中國經濟侵略」純屬無中生有。

郭表示，「我們敦促美日恪守一個中國原則和自身承諾，立即停止干涉中國內政，不得以任何形式向台獨分裂勢力發出錯誤信號，切實尊重中方的領土主權和海洋權益，停止操弄涉華議題，以實際行動為本地區的和平與發展發揮建設性作用。」

據大陸外交部官網，大陸外交部亞洲司司長劉勁松10日約見日本駐陸使館首席公使橫地晃，針對日方近日在日美領導人會談期間，以及日美聯合聲明中的涉陸「消極動向」提出嚴正交涉，「表達嚴重關切和強烈不滿」。