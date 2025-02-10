大陸外長王毅本周訪英！辦第十次中英戰略對話、18日主持聯合國安理會

大陸外交部長王毅本周將訪問英國，與英方舉行第十次中英戰略對話。王毅也會訪問愛爾蘭、赴德國出席第61屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講，結合會議主題，就重大國際議題介紹中方立場。

大陸外交部發言人10日在官網宣布，王毅將於2月12至17日訪問英國、愛爾蘭和赴德國參會，此行是應英國外交大臣拉米、愛爾蘭副總理兼外交貿易部長哈里斯、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根邀請。

大陸外交部發言人也說，中國身為聯合國安理會2月輪值主席國，將於18日舉辦以「實踐多邊主義，改革完善全球治理」為主題的安理會高階會議，王毅將赴紐約主持安理會會議。

應二十國集團（G20）主席國、南非外交部長拉莫拉邀請，王毅也將於2月20至21日出席在南非約翰尼斯堡舉行的二十國集團外交部長會。

英媒衛報稍早曾報導，一名消息人士稱，王毅此行的目的是出席2018年以來的首次中英戰略對話。他將於14至16日出席慕尼黑安全會議，因此他可能在會議前或後訪英。報導也提到，王毅2月訪英處在政治敏感時期。英國將於2月11日召開調查聽證會，涉及引發爭議的大陸在倫敦東部建造新使館計畫。拉米和內政大臣古柏親自介入這項計畫並表示支持。

自2020年大陸實施國安法以來，英國暫停大多數與中國大陸經濟對話。此後，間諜指控、烏克蘭戰爭以及北京對英國國會議員的制裁等，加劇了兩國緊張關係。

工黨去年7月重奪政權後，以改善對中國大陸關係作為主要外交政策目標之一。此後中英關係升溫，兩國高層互動頻傳。去年11月，英國首相施凱爾與大陸國家主席習近平在巴西G20峰會期間會晤。

去年7月，王毅與拉米在寮國永珍出席東協外長會議期間會面；去年10月，拉米訪問北京。今年1月英國財政大臣里夫斯訪陸期間，中英經濟財金對話時隔6年在北京重啟。