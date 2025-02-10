川普、石破茂峰會後…美日聯合聲明痛批陸 北京表達關切與不滿

針對美日領袖會見後發表聯合聲明的涉中議題，中國外交部官網稍早發布，中國外交部亞洲司長劉勁松今天約見日本駐中使館首席公使橫地晃，表達嚴重關切與強烈不滿。

美國總統川普（Donald Trump）與日本首相石破茂日前在美國華府首度舉行峰會，堅持自由開放印度太平洋願景，決心追求美日關係的新黃金時代。雙方會後發布聯合聲明痛批中國在東海、南海的行徑，並重申「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。

根據中國外交部官網發布，劉勁松今天約見橫地晃，針對日方近日在日美領導人會談期間及日美聯合聲明中的涉中「消極動向」提出「嚴正交涉」，表達嚴重關切和強烈不滿。

川普在7日與到訪的石破茂會談後指出，兩人同意加強合作反擊「中國經濟侵略」。