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率團抵京 蕭旭岑：兩岸青年交流是共同期待

中央社／ 北京10日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑今天率40名「大九學堂」青年抵達北京，蕭旭岑於機場接受媒體訪問時表示，兩岸青年交流是兩岸老百姓的共同期待，希望新年兩岸人民能熱絡交流。中央社
馬英九基金會執行長蕭旭岑今天率40名「大九學堂」青年抵達北京，蕭旭岑於機場接受媒體訪問時表示，兩岸青年交流是兩岸老百姓的共同期待，希望新年兩岸人民能熱絡交流。中央社

馬英九基金會執行長蕭旭岑率近40名「大九學堂」青年，今早11時許抵達北京。蕭旭岑於媒體聯訪時表示，兩岸青年交流是兩岸老百姓的共同期待，「元宵節，一家人要團圓，我想利用這個時候，有兩岸青年交流是非常好的象徵」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天率近40名「大九學堂」青年赴北京參訪交流，此行將停留5天，預計體驗「延慶冬奧村」滑雪運動，也會參訪故宮、天壇等世界文化遺產。同行的還有國民黨台北市議員李明賢、政治大學法學院副教授廖元豪、文化大學新聞系教授莊伯仲等人。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天早上11時許抵達北京，於機場接受媒體聯訪時表示，兩岸青年交流是兩岸老百姓的共同期待，這是對現在兩岸關係重要的活動，希望新年兩岸人民能熱絡交流。

針對兩岸觀光，蕭旭岑表示，此次青年團來是讓大陸的老百姓了解，台灣非常希望兩岸有這樣的交流，「我們很希望回到馬英九先生那時候，大陸的朋友們都在台灣到處走走看一看、旅遊觀光，這是很多老百姓的期待」。

有記者提問，此次青年團來訪正值元宵節，該團有無慶祝元宵的規劃。蕭旭岑表示，讓兩岸年輕人能一起交流，「元宵節，一家人要團圓，我想利用這個時候，有兩岸青年交流是非常好的象徵」。

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