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商討馬習三會？蕭旭岑今率學生訪陸交流

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天將率近四十名「大九學堂」青年赴北京參訪交流，成為馬辦今年首個重要的兩岸青年學子交流團。此行將停留五天，預計體驗「延慶冬奧村」滑雪運動，也會參訪故宮、天壇、長城等世界文化遺產，體驗中華文化。

此次交流，馬英九辦公室主任王光慈也將同行。鑒於今年是新加坡「馬習會」十周年，此行是否與陸方商討「馬習三會」可能性，備受矚目。不過蕭旭岑表示，此次以兩岸青年交流互動為主。

大陸依慣例對重大事件「逢五、逢十」會擴大紀念，今年兩岸重要事件諸如中共「反分裂法」實施廿年；國共「連胡會」廿年；抗戰勝利暨台灣光復八十周年，以及新加坡馬習會十周年等等，預料陸方將舉辦紀念座談會，也可能邀請台方有關人士出席。

大陸日前宣布將開放上海與福建團客赴台旅遊，但陸委會盼經觀光「小兩會」討論再進行。蕭旭岑表示，賴政府希望運作「在不承認九二共識的情況下，與大陸官方恢復對話」印象；但中國大陸並未堅持賴政府要承認九二共識才恢復兩岸民間觀光交流，所以到底是誰在把政治當前提？

蕭旭岑表示，馬英九基金會始終致力於促進兩岸青年互動，加深彼此了解，減少對立；基金會今年第一個學生訪陸團，將由他帶隊前往北京參訪。

參訪團成員有來自台大、政大、東海大學、世新大學與高雄科技大學等學子，除了與陸生交流，預計將體驗「延慶冬奧村」滑雪運動、龍慶峽的冰上趣味活動與冰燈展，感受冬奧文化；同時也會參訪兩岸科創中心、小蜜汽車工廠等，也會體驗北京潮玩文化和特色美食。

蕭旭岑 青年 馬英九基金會

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