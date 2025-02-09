獲提名2025年諾貝爾和平獎候選人 內蒙異議人士哈達失聯

美媒報導，中國內蒙民主人士哈達近日與外界失聯。在此之前，4名日本國會議員正式提名哈達為2025年名諾貝爾和平獎候選人，並獲得挪威諾貝爾委員會的確認。

綜合美國之音、自由亞洲電台報導，哈達近期病情危重，上月25日被緊急送往內蒙古醫科大學附屬醫院搶救，近日已脫離生命危險；但家屬本月6日卻再次遭遇消息封鎖，哈達下落成謎。

哈達的兒子威勒斯6日接到當地公安電話稱，哈達需要衣物，不過當哈達的妻子新娜將衣物送去醫院時，院方卻拒絕透露哈達的具體情況及所在病房。

新娜近日接受自由亞洲電台訪問時表示，醫生不敢告訴她哈達目前的情況，哈達已再次失蹤。

報導說，哈達因健康狀況惡化於上月25日送醫，當時情況危急，家屬一度無法獲悉他的病情。新娜說，「現在不知哈達在醫院還是不在醫院，這可能是因為你們報導哈達獲諾獎提名，（警察）就封鎖消息，不讓家屬知道。而且不想讓外界介入。我作為家屬也很氣憤，哈達被判刑和軟禁已經30年了，哈達現在病成這樣，我們家屬有權利探視，不讓我們看了，失蹤了」。

哈達因蒙古族權益活動過去數十年多次遭到當局打壓，1995年因「分裂國家罪」和「間諜罪」被判刑15年，2010年刑滿後仍遭軟禁，直到2014年才被釋放，但一直處於嚴密監控之下。

新娜表示，哈達的健康狀況近年每況愈下，長期監禁和高壓環境嚴重傷害了他的身心健康，而當局不僅限制哈達接受醫療救治，還對家屬施壓，阻止家人獲取任何具體消息，「斷絕了哈達和外界的一切聯繫，包括家屬，此前我們還可以見他，現在都不讓見了」。

4名日本國會議員上個月提名哈達為2025年諾貝爾和平獎候選人。

遊說日本國會提名哈達為諾獎候選人的日本評論家石井英俊接受美國之音採訪時表示，哈達是內蒙古人權鬥爭的象徵，也是中國政府對內蒙古鎮壓的象徵。哈達若能獲得諾貝爾和平獎不僅會成為內蒙人民的希望，「也會給受到中國政府壓迫的所有人民帶來希望」。

石井英俊說，推薦哈達為諾獎候選人的4名日本國會議員分別來自執政黨和在野黨，包括參議員山田宏及眾議員島田洋一，另兩名議員的姓名未公開。山田宏一直積極關注內蒙人權問題。