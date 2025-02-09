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香港「47人案」14人提上訴 7月14日開庭處理上訴許可
香港「民主派初選47人案」去年11月宣判，45人被判囚4年2個月至10年，當中14人提出上訴，香港律政司亦就劉偉聰被裁定罪名不成立提出上訴。根據香港司法機構網站最新顯示，兩案上訴許可申請，將於今年7月14日進行聆訊，料需時10日。
綜合港媒報導，去年12月17日為提出上訴期限，當時共有14人提出上訴，包含不認罪12人及認罪2人，其餘31名罪成被告，在限期前沒提出上訴。
這14名上訴被告，遭判囚4年5個月至7年9個月不等，分別是鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、彭卓棋、譚得志、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中，認罪被告譚得志和黃子悅提出刑期上訴，其餘12人則提出定罪和刑期上訴。
另外，劉偉聰及李予信經審訊後獲無罪裁決，香港律政司早前決定就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。
港媒9日報導，根據香港司法機構網站顯示，上述案件排期在7月14日開庭處理上訴許可申請，預計需時10日。
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