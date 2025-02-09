快訊

煮完咖哩後的油膩鍋子該如何清洗？1個小妙招讓你省水又省力

寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇州日本母子遇襲案 日媒：陸籍男兇嫌遭判死未上訴

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
江蘇蘇州市去年6月24日發生日籍母子遇襲事件，造成1死2傷，行兇的52歲大陸籍男性嫌犯今年1月遭判處死刑後未上訴，圖為NHK新聞報導截圖。（圖／截圖自NHK網站）
江蘇蘇州市去年6月24日發生日籍母子遇襲事件，造成1死2傷，行兇的52歲大陸籍男性嫌犯今年1月遭判處死刑後未上訴，圖為NHK新聞報導截圖。（圖／截圖自NHK網站）

大陸江蘇省蘇州市去年6月24日發生日本母子遇襲，阻止行兇的大陸籍女子被刺身亡的案件。上個月，蘇州市中級人民法院一審以故意殺人罪判處52歲的陸籍男性兇嫌死刑。最新消息指出，該名兇嫌並未上訴。

日媒共同社8日引述日本駐上海總領事館消息報導，總領館稱，在大陸若被判死刑，即便不上訴，上級人民法院也會進行覆核。之後若得到最高人民法院的批准，判決才會確定。報導並指，該名被判死刑的被告為無業人員。

該案發生在去年6月24日。當時在車站等待日本人學校校車的30多歲女性和學齡前男童遇襲受傷，試圖阻止男子行兇的校車引導員、陸籍54歲女性胡友平被刺身亡。

蘇州市中級人民法院在今年1月的一審判決中認定，被告男子行兇致使包括孩子在內的3人死傷，罪行極其惡劣，社會影響重大，並指被告從安徽省前往蘇州行兇，遭當場控制。

日本 死刑 民法

延伸閱讀

獨／高雄檢警看過來！鄰居曝連環殺人凶嫌過年前有這些詭異舉動

經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

高雄分屍案3老婦遭毒手 凶嫌不認罪！高大成：找到頭顱成關鍵

鐵證攤面前…高雄分屍案警局長親問訊 凶嫌冷血回嗆「槍斃我啊」

相關新聞

中國官民力挺DeepSeek 工信部宣布「國家隊」全面接入

震撼全球科技界的中國AI新創公司DeepSeek陸續被多國以資安等理由封殺，在自己的祖國則正被官民齊心力挺。中國官方出手...

四川宜賓大雨山崩 十戶被埋29人失蹤 村民稱煤礦廠挖空地下所致

中國四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村8日上午11時50分山崩，截至當地時間9日早上5時，已造成十戶居民房被掩埋、29人失蹤。...

AI教母李飛飛挑戰DeepSeek？ 花不到50美元模型曝光

DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運...

蘇州日本母子遇襲案 日媒：陸籍男兇嫌遭判死未上訴

大陸江蘇省蘇州市去年6月24日發生日本母子遇襲，阻止行兇的大陸籍女子被刺身亡的案件。上個月，蘇州市中級人民法院一審以故意...

中擬建「超級大使館」 倫敦4000人示威 警鎮壓

寒風細雨中，英國近30個港人、藏人、維吾爾人、華人組織及當地居民團體，8日下午在倫敦舊皇家鑄幣廠（Royal Mint ...

上海賞燈團來台受阻 徐榛蔚籲陸委會勿成兩岸觀光障礙

今年台北燈節設有上海燈區，台北市政府邀請上海賞燈團來台，卻二度被大陸委員會駁回申請。花蓮縣長徐榛蔚今天特別呼籲，陸委會與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。