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香港泛民集體顛覆政權案 14名被告提上訴

中央社／ 台北9日電

香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪去年底被判刑，據報導，全案先後有14名被告提出上訴，香港上訴庭訂於7月開庭，處理上訴許可申請。

香港星島日報網今天報導，提出上訴的14名被告中有12人受審後定罪，包括被判刑6年9個月的前立法會議員梁國雄。

報導說，香港上訴庭已訂於7月開庭，處理上訴許可申請。

香港泛民45人被控觸犯國安法顛覆國家政權罪案去年11月宣判刑期，其中4人被指是案件「首要分子」，各被判刑6至10年；另外41人被列為「積極參加者」，分別判刑4年至7年餘不等。

這起俗稱「35+初選」案曾引起國際社會廣泛關注，泛民陣營許多菁英都成為被告，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷獲刑10年最重，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

「35+初選」計畫由戴耀廷提出。2020年7月11至12日，泛民一連兩天舉行立法會選舉初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）的泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半（35以上）議席，以便無差別地否決政府一切財政議案，最終迫使行政長官辭職、政府停擺。

立法會 香港

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