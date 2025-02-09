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上海賞燈團來台受阻 徐榛蔚籲陸委會勿成兩岸觀光障礙

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台北市政府邀請上海賞燈團來台，卻二度被大陸委員會駁回申請，花蓮縣長徐榛蔚呼籲，陸委會與觀光署應透過兩岸觀光溝通平台，推動兩岸觀光合作。圖／花蓮縣政府提供
台北市政府邀請上海賞燈團來台，卻二度被大陸委員會駁回申請，花蓮縣長徐榛蔚呼籲，陸委會與觀光署應透過兩岸觀光溝通平台，推動兩岸觀光合作。圖／花蓮縣政府提供

今年台北燈節設有上海燈區，台北市政府邀請上海賞燈團來台，卻二度被大陸委員會駁回申請。花蓮縣長徐榛蔚今天特別呼籲，陸委會與觀光署應透過兩岸觀光溝通平台，以個案評估與滾動檢討方式，推動兩岸觀光合作，勿因行政僵化影響文化與旅遊發展。

北市府依往年慣例，邀請上海賞燈團來台參加台北燈節活動，預計分3團來台，第1團由上海市台辦主任金梅2日率13人、第2團文旅局副局長金雷11日率7人，第3團則有燈藝師、上海旅遊業者組成的14人團，要在13日來台。

不過，陸委會以「上海市台辦不允台商回台參加海基會活動」為由，否決第1團來台；第2團則因來台行程涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會（台旅會、海旅會）」溝通後，再申請來台，現階段不予同意上海市文旅局團來台。

徐榛蔚表示，陸委會一再強調應透過小兩會申請，再次駁回上海台北燈節交流團申請，但在大陸海旅會長人選尚未確定的情況下，此一行政要求形同設下障礙。

徐榛蔚指出，兩岸觀光曾創下陸客來台單一年度最高418萬人次、台灣民眾赴陸417萬人次紀錄，帶動百工百業發展，觀光交流對經濟發展顯著重要，中央應以促進兩岸觀光發展的核心價值為優先考量，而非陷入形式主義，忽略業界與地方鄉親的需求。

同時呼籲中央，行政程序不應僵化，成為文化與觀光交流阻礙，而應針對近期申請案件展現彈性、個案處理，後續再透過小兩會滾動溝通精進，把握兩地觀光良好發展契機。

徐榛蔚期待中央政府與兩岸相關單位積極溝通，透過兩岸觀光溝通平台找出可行方案，儘速恢復兩岸正常交流，以務實合作推動觀光產業發展，讓兩岸民眾都能共享旅遊與文化交流的成果。

上海 徐榛蔚 溝通

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