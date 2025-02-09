批美收包裹朝令夕改 香港郵政：已聯絡美方要求澄清

美國郵政管理局（USPS）先前一度宣布暫停接收來自中國大陸和香港的包裹，沒多久又表示恢復正常。香港郵政表示，正聯絡美方要求澄清。

自6日晚間起，香港郵政停止接收寄往美國包裹的郵遞服務，直至另行通知。

香港郵政稱，至今未接獲美國郵政機關通知有關香港包裹的安排，正聯絡美方要求澄清，接獲確認後，會盡快通知市民有關恢復寄往美國包裹的郵遞服務安排。

香港郵政表示，美國政府於短短1星期內多次修改關稅及郵務安排，朝令夕改的政策，為香港市民帶來莫大不便。並指為避免美方混亂的訊息，對香港公眾造成更多困擾，正緊急要求美國當局澄清，強調會繼續謹慎處理事件，保障市民利益。

美國郵政當地時間4日晚間原本宣布，即時暫停接收來自中國大陸及香港的包裹，直至另行通知，寄往美國的信件則不受影響，但5日旋而公布，將繼續接收來自陸、港包裹。

6日晚間，香港政府發言人表示，「香港郵政已與美國郵政機關展開溝通，但當中仍有需進一步釐清的事宜，包括有關美方加徵關稅的要求」，「特區政府重申，對美國向香港產品加徵關稅表示強烈不滿。我們敦促美方採取即時行動，糾正其錯誤行為，避免因政策朝令夕改，引起混亂和市民的不便。」