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中央猛擋陸客 花蓮縣府轟：不合理方式力阻

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客來台團體遊，中央卻未放行踩線團，花蓮縣府呼籲盡快開放陸客。圖為步行於桃機二航廈入境長廊的旅客。本報資料照片
大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客來台團體遊，中央卻未放行踩線團，花蓮縣府呼籲盡快開放陸客。圖為步行於桃機二航廈入境長廊的旅客。本報資料照片

中國大陸文日前宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，兩地旅遊業者規畫旅遊踩線團，卻被交通部觀光署「嚴審」未放行。花蓮縣政府表示，對岸已釋出善意，中央不應該用不合理的方式阻擋陸客。國民黨花蓮縣議會黨團書記長吳東昇也說，這樣阻礙陸客來台是不是蓄意不想開放，兩岸要有正常交流。

大陸文化和旅遊部上月中公告，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，兩地旅遊業者規畫旅遊踩線團，計畫10日分兩團來台；但觀光署表示，已依「有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光小兩會討論再進行」回覆送件單位，未同意此次踩線團申請。

縣府觀光處長余明勲表示，大陸恢復兩地來台旅遊是釋出善意，中央應該適時開放陸客，不要讓政治立場影響觀光發展，勿用不合理的理由阻擋陸客。

花蓮縣長徐榛蔚上月以國際智慧城市、觀光友善花蓮為主題，表態支持大陸團客來台觀光，她歡迎上海、福建恢復團客遊，造訪且細細品味花蓮的美，感受大山大海的壯麗與人文的溫暖。同時呼籲陸委會、觀光署盡速啟動溝通平台，帶動花蓮觀光。

藍營縣議會黨團書記長吳東昇認為，中央這樣擋陸客踩線團讓大眾觀感不佳，兩岸要有正常交流，在旅遊上可以彼此合作，希望盡快開放陸客來台。

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢指出，花蓮—香港直航開通，但仍不足以支撐觀光復甦，縣府爭取更多國際航線，讓花蓮重回國際旅遊版圖。他也主張，除了開拓韓國、日本、東南亞航線，同時應積極爭取花蓮—上海直航，讓陸客、國際旅客直飛花蓮，帶動地方觀光經濟。

上海 花蓮縣政府 陸客

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