中泰合作打詐 泰重申不支持台獨

泰國總理貝東塔訪問中國大陸的行程昨天結束，雙方發表「聯合聲明」，除宣示將合作打擊電詐外，泰方重申堅定奉行一個中國政策，「承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，不支持任何台獨主張，支持中國一國兩制方針」。

在貝東塔訪問大陸前夕，泰方針對與緬甸邊界區域斷水斷電斷網，在聲明中，雙方強調「以零容忍的堅決態度」，加強打擊人口販運、電信網路詐騙、毒品走私、非法網路賭博、洗錢等跨境犯罪，將進一步討論盡早確立適當協調合作機制，有效打擊網賭電詐；聲明亦提到雙方鼓勵「打擊假新聞」。

此外，雙方同意共同加快中泰鐵路一期工程建設，盡快確定二期合作模式，爭取盡早啟動二期工程建設。雙方認為應當扎實推進中寮泰聯通發展構想，確保三國早日實現「無縫聯結」。

在貿易往來方面，擴大市場准入、推廣高品質產品、擴大電子商務合作，深化清潔能源、數位經濟和綠色發展等領域合作，並增進半導體、電池、電動汽車、高端電子等產業促進企業交流合作。

聲明中也提到人才交流、南海議題、大熊貓國際合作、兩軍各層級交往、聯演聯訓、氣候變化、空氣汙染、公共衛生、中國—東協命運共同體、中國—東協自貿區三點○版升級議定書、瀾滄江—湄公河合作等合作。並簽署經濟發展、數位經濟、人工智慧、海關便利化和農食產品市場准入、核技術、月球探測等領域合作文件。

聲明最後指，貝東塔邀請大陸領導人「在方便的時候」訪泰，後者「愉快接受了邀請」。貝東塔昨天在臉書發文指，係邀請大陸總理李強今年稍晚訪泰，雙方此次簽署了十三份文件，李強也設宴款待。

泰國去年接待六七○萬陸客，但不久前爆發王星事件引起擔憂，貝東塔此行積極向大陸各界就旅客安全打包票。人民日報昨日刊出對她的專訪，她強調「照顧好每位遊客」是泰國政府的莊嚴承諾，泰國政府將本國公民和外國遊客在泰安全視為最優先考慮事項。另據新華社，貝東塔於訪問中還表示「雖然我不會說中文，但我也有中國血統」。