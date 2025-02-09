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兩岸觀策／兩岸觀光善意 卡在面子之爭

聯合報／ 本報記者羅印冲

過了一個農曆春節，兩岸觀光仍原地踏步，中國大陸提出先恢復兩岸旅遊，再透過觀光小兩會（台旅會和海旅會）溝通，我方仍堅持小兩會先協商，否則連大陸業者踩線團都不放行。事實上，要不要先開小兩會無關宏旨，打高空無助兩岸觀光和善意，雙方把面子看得更重要，才是問題癥結。

去年底，觀光小兩會原本要在大陸溝通，我方出席人員包括具有台旅會董事身分的旅遊業者、台旅會派駐大陸人員和觀光署官員，但在行前突然取消，陸方當時也頗為不解。對於這次談判破局，現在有兩種說法。

一是去年十一月廿七日國台辦記者會，大陸提出陸客來台的前提包括賴政府取消禁團令，並撤除兩岸人員往來和交流的種種障礙。我方認為陸方在溝通前先訂下條件，明顯向我方施壓，而且所謂兩岸往來和交流障礙也不夠具體明確，因此決定取消赴陸。

另一種說法是偏向鷹派的國安人士認為，中共機艦擾台從未減緩，加上公布「懲獨廿二條」恫嚇台灣人民，在陸方未釋出善意，我方也無法確保赴陸旅遊人身安全之前，兩岸旅遊的開放須更加謹慎。

去年底小兩會未能「試水溫」接觸，但雙方都有恢復觀光和交流的需要，這也是兩岸領導人都作過的公開承諾。

現在問題又回到小兩會上面，賴政府從最初的「建議由小兩會溝通」說法，如今不僅堅持先透過小兩會協商，溝通的議題也不限於旅遊業務，強調要一併考慮「兩岸新現狀」，要把軍機艦擾台及懲獨廿二條所衍生的人身安全問題也納入議程。

觀光小兩會存在的目的之一固然是為了確保旅遊品質和安全，賴政府的要求並非全無道理，可是如果硬要把旅遊問題和兩岸情勢掛鉤，統統都要拿到小兩會去談，等於是把小兩會運作成「大兩會」（海基和海協），這樣一來，別說是海旅會，就是海旅會上面的文旅部恐怕也難以回應和承受。

當然，如果賴政府著眼的是坐實兩岸在沒有九二共識下也能談的事實，只能說是一種精神勝利法，兩岸僵局也不會因為旅遊的恢復就雲開霧散。大陸已鬆口同意恢復旅遊後，不反對小兩會進行溝通，陸方定調在旅遊業務和非官方性質，立場很明確。

解開問題的關鍵始終在兩岸政府的意願上，目前觀光小兩會在大陸的北京、上海和福州，以及台灣的台北和高雄都設有辦事處，未因兩岸關係緊張而停止運作，雙方訊息傳遞應無阻礙。若真有意透過小兩會溝通，協商的前置作業包括時間地點，以及雙方出席的人員層級與議題等等，都可透過既有機制先行協調，這才是務實面對問題的做法。

兩岸雙方都很清楚，旅遊問題和亂象不可能透過一次協商就完全解決，必然是兩岸旅遊恢復後，雙方旅遊部門長期要面對和處理的議題。既然如此，先開小兩會還是先恢復兩岸旅遊，並無本質上的差異，當前兩岸隔空喊話更像是面子之爭，最後誰願意先退一步，造福民間交流和業者生計，各界都看在眼裡。

兩會 國安人士 溝通

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