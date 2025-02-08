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陸加大金融反腐 前深圳證監局長陳小澎被開除黨籍

中央社／ 台北8日電

中國加強打擊金融領域貪腐。根據中紀委今天通報，前中國證監會深圳證監局黨委書記、局長陳小澎因嚴重敗壞證券監管形像，嚴重汙染資本市場生態，決定開除陳小澎黨籍。

根據中紀委通報，陳小澎案是新型腐敗和隱性腐敗的典型，並指他違規收受茅台酒等高檔禮品，多次接受可能影響公正執行公務的宴請，長期違規接受監管服務對象無償提供的車輛服務；不按規定報告個人有關事項；違規放貸獲取大額回報。

通報還指出，陳小澎與他人串供對抗組織審查，私藏、閱看有嚴重政治問題的書籍。在證券公司、上市公司的日常監管、稽查執法，擬上市公司輔導驗收、企業發行上市和重大資產重組審核等方面為他人謀取利益，以投資理財、投資入股等名義非法收受財物，數額特別巨大。

經中國證監會黨委研究，決定給予陳小澎開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得；將陳小澎涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據財新網消息，陳小澎在2024年7月從深圳被帶走，同年8月宣布被查。陳小澎曾任廈門證監局局長、福建證監局局長、廣東證監局黨委書記、廣州稽查局局長、深圳證監局黨委書記等職。

陳小澎在2018年當選全國政協委員，直到2023年到期卸任。

中紀委 深圳

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