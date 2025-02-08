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四川大雨山崩釀30多人被埋失聯 習近平下指示：千方百計搜救

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
四川宜賓市筠連縣發生山體滑坡，30多人被埋，救援人員搶救挖掘中。圖／百度
四川宜賓市筠連縣發生山體滑坡，30多人被埋，救援人員搶救挖掘中。圖／百度

中國大陸四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村8日近午山崩，截至8日下午5時，已造成10戶居民房被掩埋、30多人失聯

央視新聞報導，四川連日大雨，8日上午11時50分，宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村發生山崩，造成數間房屋被掩埋、人員被困。

中共中央總書記習近平作出重要指示指出，要千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好善後等工作。要加強監測預警，注意科學施救，防止發生次生災害。各地區和有關部門要牢固樹立風險意識，加強各類災害和安全生產隱患排查，強化責任落實，堅決防範重特大災害事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強批示指出，要全力搜救失聯被困人員，最大程度減少傷亡，做好善後處置。

根據習近平重要指示和李強要求，自然資源部、應急管理部已啟動應急響應並派出工作組到現場指導救援，四川省、宜賓市組織力量全力開展搶險救災。

官方已調派國家綜合性消防救援隊伍345人、101車、8犬，國家礦山應急救援川煤隊26人、4車、攜帶54套裝備，中國安能集團45人、攜帶22套裝備趕赴現場救援。

失聯 山崩 習近平

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