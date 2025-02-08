兩岸觀光開放頻卡關 觀光署：去年兩岸旅遊人數差逾6倍

兩岸觀光未解，陸客來台持續卡關，陸委會昨強調福建、上海踩線團需經「小兩會」溝通，另也因行程「涉踩線」封殺上海市文旅局來台參加台北燈節。交通部觀光署今也重申，陸客來台觀光暫停多年，兩岸情勢大幅轉變，雙方均應在兩岸觀光確保旅遊安全、品質及穩定的前提下交流，且去年兩岸旅遊人數差距達6倍以上，往來嚴重失衡。

觀光署今表示，歡迎陸客來台觀光是政府一貫立場，對於兩岸觀光恢復健康有序的交流，相關機關已做好準備，秉持雙邊對等原則持續推動恢復兩岸團體旅遊。

觀光署表示，對於兩岸旅遊，我方已持續以實際行動向陸方釋出善意，國人可赴陸自由行，而陸方2019年8月起暫停來台自由行迄今仍未恢復，目前也僅開放福建民眾赴金門、馬祖旅遊。去年全年國人赴陸約277萬人次，而大陸民眾來台僅43.7萬人次，差距達到6倍以上，往來情形嚴重失衡。

觀光署指出，陸客來台觀光暫停多年，兩岸情勢大幅轉變，雙方均應在兩岸觀光確保旅遊安全、品質及穩定的前提下交流，希望陸方盡速就相關事項與我展開協商。