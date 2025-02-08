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強化網路輿論支持 陸官方推軍事訊息傳播管理辦法

中央社／ 台北8日電
大陸國防部發言人吳謙。圖／取自大陸國防部網站
大陸國防部發言人吳謙。圖／取自大陸國防部網站

中國官方將於3月1日施行「互聯網軍事信息傳播管理辦法」（下稱「辦法」），共5章30條。中國國防部新聞發言人吳謙表示，該「辦法」是為實現建軍100年提供有力的網路輿論支持。

據中國國防部網站消息，「互聯網軍事信息傳播管理辦法」重點對從事網路軍事訊息傳播活動，開辦網路軍事網站平台、網站平台軍事欄目、軍事帳號，以及對網路軍事訊息傳播實施監督管理等作出規範，自3月1日起施行。

「辦法」的5大章共分為總則、開辦規範、信息（訊息）傳播、監督管理與附則。

「辦法」規範，軍隊單位、兵役工作有關部門、國防教育機構、國防和軍隊建設領域的專家學者、其他具備較高政治素養、軍事專業素養和保密素養的人員等，可向網站平台認定為軍事帳號。

「辦法」規定，網站平台為用戶開通軍事帳號，應當按照有關規定進行核驗。此外該辦法在訊息傳播方面，鼓勵傳播包含習近平強軍思想、反映國防和軍隊現代化建設、「正確辨析引導涉及軍隊的熱點敏感問題、批駁抵制錯誤言論的」等。

同時，「辦法」規定，不得製作、複製與發布危害國家主權、安全和領土完整；詆毀黨對軍隊絕對領導和軍委主席負責制；歪曲醜化軍隊歷史；炒作、煽動、洩密等方式阻礙、破壞軍事行動，危害國家軍事利益；歪曲解讀武裝力量行動；否定與攻擊國防政策與戰略；歪曲解讀軍隊人員工資、住房、撫恤優待等。

中國國防部新聞發言人吳謙表示，下一步，軍地有關職能部門將加強協調配合，合力推動「辦法」執行落地，從制度層面規範網路軍事訊息傳播，清朗網絡涉軍生態。

習近平

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