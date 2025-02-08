快訊

徐薇赴日旅行傻眼「飛機早飛走」 硬著頭皮再刷10多萬解決

微博也出手！禁張蘭直播 清除逾2千則造謠大S內容、封殺上百帳號

曾在輝達實習！DeepSeek關鍵工程師經歷曝 美前官員嘆留不住人

聽新聞
0:00 / 0:00

將發表2025財政預算 香港立法會議員倡政府部門凍薪一年

中央社／ 台北8日電
港府月底將發表財政預算案，立法會議員田北辰建議政府部門今年一律凍薪，預料可為庫房節省約90億元港幣。圖／中新社
港府月底將發表財政預算案，立法會議員田北辰建議政府部門今年一律凍薪，預料可為庫房節省約90億元港幣。圖／中新社

港府月底將發表財政預算案，立法會議員田北辰建議政府部門今年一律凍薪，預料可為庫房節省約90億元港幣。

綜合01、星島日報等港媒今天報導，香港下年度財政預算案將於26日公布，面對千億元財政赤字，田北辰昨天向財政司司長陳茂波及財政司副司長黃偉綸提交預算案建議，主張全體問責官員、公務員、行政會議成員、立法會議員及區議員今年凍薪。

田北辰稱如此能節省經常開支近90億元，並強調「共度時艱非常正確」；而一年凍薪將反映在以後每次薪酬調整，變相減輕未來開支。

他還說，過去10年，港府薪酬支出增幅平均6.16%，同期香港平均薪資指數增長為3.36%，政府薪酬支出增幅高出近一倍。政府日後薪酬的增長應削減一半，以接近香港平均薪資指數增長為目標。

田北辰表示，港府短期內負債比率約為9至13%，與其他先進經濟體相比差距甚遠，例如日本為255%、新加坡168%、美國122%、中國大陸83.4%、南韓51.5%，香港政府大有空間提高發債比率。

他認為，港府先前發行零售基建債券認購不足，主要原因是3.5%配息率不高，若能提高至4%將大大增加吸引力。

田北辰 香港

延伸閱讀

「影后」牧森寸頭登香港雜誌封面　許願合作劉德華

香港郵政繼續停收寄美國包裹 港府已與美郵政溝通

「讓人看見香港光復的希望，是我們的工作」：歐洲香港人聯盟群像

美強加10%關稅 港尋世貿捍權益 港貨多付逾19億美元

相關新聞

中泰發布22點聯合聲明 泰方稱不支持任何「台獨」主張

大陸國家主席習近平和泰國總理貝東塔6日在北京人民大會堂會見，中泰並發布22點聯合聲明，中方除尊重泰國的獨立，泰方也表示不...

將發表2025財政預算 香港立法會議員倡政府部門凍薪一年

港府月底將發表財政預算案，立法會議員田北辰建議政府部門今年一律凍薪，預料可為庫房節省約90億元港幣

「三斷」打詐救觀光…泰總理自稱有華裔血統 保證遊泰安全

泰國繼對妙瓦底等電詐園區進行「三斷」以展現打詐決心挽救旅遊業之後，泰國總理貝東塔6日再向中國民眾信心喊話稱，「我有華裔血...

川普關USAID反給中擴大影響的優勢？中媒：炒作

美國總統川普近日喊話要關掉援外機構美國國際開發署（USAID）。對此，中國媒體引述一些美國人士表示，川普關閉USAID恐...

巴拿馬提退出一帶一路 陸外交部急約見巴大使提出嚴正交涉

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）6日宣布退出大陸「一帶一路」基礎建設計畫，除大陸外交部發言人林劍在7...

陸公民在尚比亞遭搶劫襲擊 多人受傷一死亡

尚比亞在去年8月發生一起大陸公民被搶劫襲擊的事件，造成多人受傷，一名江西籍姓范男子傷重身亡，大陸駐尚比亞大使館7日發布案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。