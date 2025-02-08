將發表2025財政預算 香港立法會議員倡政府部門凍薪一年

港府月底將發表財政預算案，立法會議員田北辰建議政府部門今年一律凍薪，預料可為庫房節省約90億元港幣。

綜合01、星島日報等港媒今天報導，香港下年度財政預算案將於26日公布，面對千億元財政赤字，田北辰昨天向財政司司長陳茂波及財政司副司長黃偉綸提交預算案建議，主張全體問責官員、公務員、行政會議成員、立法會議員及區議員今年凍薪。

田北辰稱如此能節省經常開支近90億元，並強調「共度時艱非常正確」；而一年凍薪將反映在以後每次薪酬調整，變相減輕未來開支。

他還說，過去10年，港府薪酬支出增幅平均6.16%，同期香港平均薪資指數增長為3.36%，政府薪酬支出增幅高出近一倍。政府日後薪酬的增長應削減一半，以接近香港平均薪資指數增長為目標。

田北辰表示，港府短期內負債比率約為9至13%，與其他先進經濟體相比差距甚遠，例如日本為255%、新加坡168%、美國122%、中國大陸83.4%、南韓51.5%，香港政府大有空間提高發債比率。

他認為，港府先前發行零售基建債券認購不足，主要原因是3.5%配息率不高，若能提高至4%將大大增加吸引力。