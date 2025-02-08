快訊

郵局招考員工！身障者甄選「口試7成不及格、0備取」 中華郵政這樣解釋

高虹安不妙！ 高院停審並聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

具俊曄「收養大S子女」汪小菲就碰不到遺產…可行嗎？律師這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

中泰發布22點聯合聲明 泰方稱不支持任何「台獨」主張

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平和泰國總理貝東塔6日在北京人民大會堂會見，中泰並發布22點聯合聲明。（圖／取自大陸外交部）
大陸國家主席習近平和泰國總理貝東塔6日在北京人民大會堂會見，中泰並發布22點聯合聲明。（圖／取自大陸外交部）

大陸國家主席習近平和泰國總理貝東塔6日在北京人民大會堂會見，中泰並發布22點聯合聲明，中方除尊重泰國的獨立，泰方也表示不支持任何「台獨」主張，支持中國「一國兩制」方針。聲明中另涵括經貿外來、人才交流、國際合作等，聲明中也提到，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網絡詐騙等跨境犯罪。

根據新華社發布的聲明，中方尊重泰國的獨立、主權和領土完整，支持泰國在國際地區事務中發揮更大作用；泰方重申堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，不支持任何「台獨」主張，支持中國「一國兩制」方針。

在貿易往來方面，擴大市場准入、推廣高品質產品、擴大電子商務合作，深化清潔能源、數位經濟和綠色發展等領域合作，並增進半導體、電池、電動汽車、高端電子等產業促進企業交流合作，雙方將加快磋商《中泰經貿合作五年發展規劃共同行動計劃（2025－2029）》。

在加強互聯互通方面，雙方同意共同加快中泰鐵路一期工程建設，盡快確定二期合作模式、盡早啟動二期工程建設，扎實推進中寮泰聯通發展構想，確保三國早日實現「無縫聯結」，並同意發揮泰國作為中南半島中心的戰略位置作用，加強地區基礎設施、物流、監管、數字化互聯互通。

雙方強調在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網絡詐騙、毒品走私、非法網絡賭博、洗錢等跨境犯罪，開展湄公河聯合巡邏執法行動。雙方將進一步討論盡早確立適當協調合作機制，有效打擊網賭電詐。

此外，聲明中也提到人才交流、南海議題、大熊貓國際合作、兩軍各層級交往、聯演聯訓、氣候變化、空氣污染、公共衛生、中國－東協命運共同體、中國－東協自貿區3.0版升級議定書、瀾滄江－湄公河合作等合作。並簽署經濟發展、數位經濟、人工智慧、海關便利化和農食產品市場准入、核技術、月球探測等領域合作文件。

一國兩制 台獨 泰國 經濟發展 詐騙

延伸閱讀

首爾東京豪宅飆漲 紐約倫敦慘澹 泰國飯店式豪宅冠亞洲

61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者被解救 包括39名中國人

泰總理訪中挽信心 行前對邊境詐騙園區斷網、斷電、斷油

泰「斷網、斷電、斷油」不夠？ 想端掉緬電詐園區仍難

相關新聞

中泰發布22點聯合聲明 泰方稱不支持任何「台獨」主張

大陸國家主席習近平和泰國總理貝東塔6日在北京人民大會堂會見，中泰並發布22點聯合聲明，中方除尊重泰國的獨立，泰方也表示不...

巴拿馬提退出一帶一路 陸外交部急約見巴大使提出嚴正交涉

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）6日宣布退出大陸「一帶一路」基礎建設計畫，除大陸外交部發言人林劍在7...

川普關USAID反給中擴大影響的優勢？中媒：炒作

美國總統川普近日喊話要關掉援外機構美國國際開發署（USAID）。對此，中國媒體引述一些美國人士表示，川普關閉USAID恐...

陸公民在尚比亞遭搶劫襲擊 多人受傷一死亡

尚比亞在去年8月發生一起大陸公民被搶劫襲擊的事件，造成多人受傷，一名江西籍姓范男子傷重身亡，大陸駐尚比亞大使館7日發布案...

DeepSeek引全球關注 陸副總理赴法參加AI行動峰會

時值大陸AI新創公司DeepSeek橫空出世，引發科技和市場震動，大陸外交部7日表示，大陸國家主席習近平特別代表、大陸國...

潮汕爆紅躍上陸網紅城市 「英歌舞」為何掀起旅遊熱？

甫結束的春節假期，覺得年味淡薄了嗎？但中國大陸「這一地」可能例外。蛇年的央視春晚播出了一段英歌舞，讓潮汕這座廣東沿海小城意外爆紅，成為春節最火旅遊勝地。汕頭小公園人頭攢動、南澳島水洩不通，旅館房價漲幅堪比海南，連鎖酒店房間從人民幣155元（約新台幣700元）飆漲至688元（約新台幣3100元），為大陸「網紅城市」攻略再添一筆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。