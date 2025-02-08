中泰發布22點聯合聲明 泰方稱不支持任何「台獨」主張

大陸國家主席習近平和泰國總理貝東塔6日在北京人民大會堂會見，中泰並發布22點聯合聲明，中方除尊重泰國的獨立，泰方也表示不支持任何「台獨」主張，支持中國「一國兩制」方針。聲明中另涵括經貿外來、人才交流、國際合作等，聲明中也提到，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網絡詐騙等跨境犯罪。

根據新華社發布的聲明，中方尊重泰國的獨立、主權和領土完整，支持泰國在國際地區事務中發揮更大作用；泰方重申堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，不支持任何「台獨」主張，支持中國「一國兩制」方針。

在貿易往來方面，擴大市場准入、推廣高品質產品、擴大電子商務合作，深化清潔能源、數位經濟和綠色發展等領域合作，並增進半導體、電池、電動汽車、高端電子等產業促進企業交流合作，雙方將加快磋商《中泰經貿合作五年發展規劃共同行動計劃（2025－2029）》。

在加強互聯互通方面，雙方同意共同加快中泰鐵路一期工程建設，盡快確定二期合作模式、盡早啟動二期工程建設，扎實推進中寮泰聯通發展構想，確保三國早日實現「無縫聯結」，並同意發揮泰國作為中南半島中心的戰略位置作用，加強地區基礎設施、物流、監管、數字化互聯互通。

雙方強調在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網絡詐騙、毒品走私、非法網絡賭博、洗錢等跨境犯罪，開展湄公河聯合巡邏執法行動。雙方將進一步討論盡早確立適當協調合作機制，有效打擊網賭電詐。

此外，聲明中也提到人才交流、南海議題、大熊貓國際合作、兩軍各層級交往、聯演聯訓、氣候變化、空氣污染、公共衛生、中國－東協命運共同體、中國－東協自貿區3.0版升級議定書、瀾滄江－湄公河合作等合作。並簽署經濟發展、數位經濟、人工智慧、海關便利化和農食產品市場准入、核技術、月球探測等領域合作文件。