巴拿馬提退出一帶一路 陸外交部急約見巴大使提出嚴正交涉

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）6日宣布退出大陸「一帶一路」基礎建設計畫，除大陸外交部發言人林劍在7日表示深表遺憾，大陸外交部部長助理趙志遠7日隨即約見巴拿馬駐陸大使萊卡羅，就巴拿馬擬終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄向巴方提出嚴正交涉。

在美國要求降低中國對巴拿馬運河影響力的壓力下，穆里諾6日宣布，巴國駐陸大使館已經正式通知北京，巴拿馬退出中國「一帶一路」基礎建設計畫的決定。這項決定將於90天後生效。

根據大陸外交部發布的新聞稿，趙志遠表示，巴方宣布將終止中巴共建「一帶一路」諒解備忘錄，中方對此深表遺憾。他先指出中巴共建「一帶一路」的好處，在共建「一帶一路」框架下，中巴各領域務實合作快速發展，取得一系列豐碩成果，為巴拿馬國家和人民帶來了實實在在的好處。

他並指出巴拿馬之舉不利人民期待，他稱，150多個國家踴躍參與「一帶一路」合作，成果惠及包括巴拿馬在內的各國民眾。在「一帶一路」上「開倒車」、行逆風船違逆中巴人民期待，不符合巴切身利益。

趙志遠強調，中方尊重巴拿馬主權和領土完整，主張大小國家一律平等，相互尊重，重信守諾。中方堅決反對美國通過施壓威脅的手段肆意破壞中巴關係、抹黑破壞共建「一帶一路」合作的行徑。中巴關係從不針對第三方，也不應受第三方干擾。希望巴方從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益出發排除外來干擾，作出正確決定。

新聞稿中並未提及萊卡羅有哪些回應，僅寫道，萊卡羅稱巴方重視對陸關係，允即報告本國政府。