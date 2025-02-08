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陸公民在尚比亞遭搶劫襲擊 多人受傷一死亡

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
尚比亞在去年8月發生一起大陸公民被搶劫襲擊的事件，造成多人受傷，一名江西籍姓范男子傷重身亡。圖為大陸駐尚比亞大使韩镜與尚比亞外交部長汉贝（Mulambo Haimbe）今年1月會見。（圖／大陸駐尚比亞大使館）
尚比亞在去年8月發生一起大陸公民被搶劫襲擊的事件，造成多人受傷，一名江西籍姓范男子傷重身亡。圖為大陸駐尚比亞大使韩镜與尚比亞外交部長汉贝（Mulambo Haimbe）今年1月會見。（圖／大陸駐尚比亞大使館）

尚比亞在去年8月發生一起大陸公民被搶劫襲擊的事件，造成多人受傷，一名江西籍姓范男子傷重身亡，大陸駐尚比亞大使館7日發布案件偵探得最新狀況，指涉案的4名嫌疑犯即將被移送基特韋法院進行審判。

通報顯示，事發於2024年8月29日凌晨一點多，尚比亞銅帶省的基特韋謙比希地區的一家中資公司施工現場，有多名大陸公民遭歹徒搶劫襲擊，多人被毆打受傷，其中一名江西籍範先生傷情嚴重，即使立即被送到最近的基特韋中心醫院救治，仍在當天晚上七點因頭部受創嚴重，全力搶救無效去世。

大陸駐尚比亞大使館表示，在接到消息後第一時間進行部署，要求全力救治傷員，與尚比亞警方交涉，督促追凶破案，要求其採取一切措施破案，緝拿懲處兇手，並協助身亡的範先生所在公司第一時間聯繫在大陸家屬告知情況。

事發半年後，銅帶省刑警總隊近日向大陸駐尚比亞大使館提交報告，表示範先生遇害案件基本偵破，4名嫌疑犯（3男1女）已被警方緝拿歸案，即將移送基特韋法院進行審判。

銅帶省警察局局長姆韋巴在答復案件進展諮詢時表示，尚比亞警方對大陸公民在銅帶省遇害的偵破工作高度重視，強調只有包括大陸公民在內的國外投資者人身安全得到保證，當地政府才能吸引和留住國外投資，才能為尚比亞人民創造工作機會和財富。

大陸領事服務網指出，尚比亞政治體制較成熟，政治局勢較為穩定，社會治安相對較好，與周邊鄰國關係良好，歷史上從未與他國發生戰爭，但惡性搶劫案件時有發生，近年來針對大陸公民和企業的搶劫事件增多，有的甚至危及被搶者生命。

據中商情報網資料，2023年，中國與贊比亞的雙邊貿易額為53.08億美元，按年下降20.7%。目前大陸在尚比亞設有尚比亞中國商會，主要中資企業包括中國有色礦業集團、中鐵國際集團、中工國際工程、中國機械設備工程等。

大使館 搶劫

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