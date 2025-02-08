DeepSeek引全球關注 陸副總理赴法參加AI行動峰會

時值大陸AI新創公司DeepSeek橫空出世，引發科技和市場震動，大陸外交部7日表示，大陸國家主席習近平特別代表、大陸國務院副總理張國清將於2月9日至12日應邀赴法國出席AI行動峰會（AI Action Summit）。

法廣報導，巴黎AI行動峰會本月10日將在巴黎大皇宮開幕。巴黎強調，此次峰會不僅是技術交流的舞台，更是展示歐洲AI願景的契機。法國總統馬克宏希望通過此次會議推動「歐洲覺醒」，確保法國不會錯過這場技術革命。

本次峰會的參與者除了法國總統馬克宏、印度總理莫迪、美國副總統范斯和歐盟執委會主席馮德萊恩等領導人外，OpenAI、微軟、Google、Meta等全球科技企業的高層也將參加。總理莫迪將作為聯合主席與馬克宏共同主持峰會，政界領袖預計下周一將與部分首席執行官共進晚餐。

公開資料顯示，張國清為北京清華大學經濟管理學院數量經濟學專業畢業，在職研究生學歷，經濟學博士學位，研究員級高級工程師，曾任中國兵器工業集團公司總經理、中國北方工業公司董事長等職。

張國清分管工業及資訊化等工作，他曾於2023年在北京與歐盟執委會副主席共同主持中歐數位領域高層對話；去年11月他參加中央企業科技創新大會時表示，要全面提升科技創新能力，加快推動科技創新和產業創新融合發展，為建設科技強國、推進中國式現代化作出更大貢獻。