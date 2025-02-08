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觀察站／陸委會再提條件 兩岸窗口恐消失

聯合報／ 記者廖士鋒
對於上海市文旅局副局長金雷率隊7人的賞燈團被退件，陸委會回應本報表示，此團來台行程，部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會」溝通後，再行申請來台。（圖／本報資料照片）
對於上海市文旅局副局長金雷率隊7人的賞燈團被退件，陸委會回應本報表示，此團來台行程，部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會」溝通後，再行申請來台。（圖／本報資料照片）

大陸文旅部年前宣布將開放閩滬團客來台，然陸委會一再要求需要經「小兩會溝通，近日踩線團因此受阻，國台辦隨後披露去年底小兩會會面係因台方自己取消，並強調不反對兩岸旅遊恢復後小兩會聯繫溝通，當前焦點變成我方政府究竟是否仍堅持需要「先小兩會、後踩線」。

去年賴總統就職後，我方拋出要兩岸雙向對等的觀光，也未徹底解除防疫時期禁團令，好不容易等來陸客到金馬，以及文旅部宣布將開放滬、閩團客來台，但我方又端出小兩會為前提，並適用於踩線團，等同擴張適用範圍。

在兩岸關係交惡後，雙方重要旅遊措施出爐前都無視小兩會機制，如大陸暫停陸客來台自由行、我方新冠疫情後暫停陸客來台、陸客重返金馬等。目前海旅會會長尚未產出，但大陸對小兩會接觸的態度已有所調整，尤其是國台辦甫證實去年十一月同意台旅會到訪並與海旅會會面。

我方政府一再要求小兩會對話，本已模糊起初指控「陸客來台是零」的焦點，如今又「提醒」地方政府、民間公協會，「勿擅自與陸方合作推動兩岸觀光相關事項，以免觸法」，警告意味濃厚。此舉恐會影響具台旅會董事身分的業者規畫赴北京的「民間」交流；而拒絕上海文旅官員來台，則宛如拿台北市府出氣，似乎忘了雙城論壇才是上海團客開放的契機。

政府需向國人以及國內旅行業者說明，為何先前沒提出踩線團需以小兩會為前提，以及先前片面取消小兩會會面的原因又何在？

現在大陸既已宣布不反對在兩岸旅遊恢復後小兩會聯繫溝通，陸委會也宜應重新檢視「先小兩會、後踩線」的態度。否則如若絲毫不肯調整，甚至一再提出新條件，觀光重啟的窗口恐將消失，如此不論對兩岸業者或是民眾，都非福音。

兩會 溝通 陸客

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