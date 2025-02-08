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上海賞燈團遭陸委會封殺 兩岸再交鋒

聯合報／ 記者廖士鋒周湘芸／台北報導
陸客來台遲無進展，陸委會昨強調踩線團需經「小兩會」溝通，也因行程「涉踩線」而封殺上海市文旅局副局長來台參加台北燈節。圖為陸客在國父紀念館觀看儀隊交接儀式。本報資料照片
陸客來台遲無進展，陸委會昨強調踩線團需經「小兩會」溝通，也因行程「涉踩線」而封殺上海市文旅局副局長來台參加台北燈節。圖為陸客在國父紀念館觀看儀隊交接儀式。本報資料照片

陸客來台遲遲沒有新進展，陸委會昨強調踩線團需經「小兩會」溝通，也因行程「涉踩線」而封殺上海市文旅局副局長來台參加台北燈節。國台辦昨天傍晚表示，不反對兩岸旅遊恢復後「小兩會」溝通，但反對假藉溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實，並指去年是台方臨時取消小兩會會面。

陸委會表示，上海市文旅局等一行來台參加台北燈節等活動，本案經政府整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台，因行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會」溝通後，再行申請來台。陸委會並提醒各級地方政府、相關民間公協會，勿擅自與陸方合作推動兩岸觀光相關事項，以免觸法。

交通部長陳世凱說，踩線團要來應該不難，希望對岸針對小兩會溝通「已讀要回」，不要就觀光吃豆腐。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，「小兩會」溝通並非恢復兩岸旅遊先決條件。她並指，去年十一月「我們考慮台旅會請求，同意台旅會來訪並與海旅會會面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程」。春節前，踩線團一事，海旅會也曾同步知會台旅會駐北京辦事處。

陸委會表示，陸客來台觀光已暫停多年，且兩岸情勢大幅轉變，雙方自應依協議由小兩會進行溝通協商，才能銜接雙方政策，並作出適當安排。陸方以小三通及疫情等例外狀況為例，刻意迴避小兩會協商，是不負責任的託辭。

不過，陸委會並未回應，我方去年十一月為何最終取消小兩會會面。

上海 北京 國台辦 陸委會 陸客

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